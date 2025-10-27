Сірий лідирує: найпопулярніші кольори нових авто в Україні

Сірий колір знову став найпопулярнішим серед нових легкових автомобілів в Україні. За підсумками перших дев’яти місяців року саме в цьому відтінку було реалізовано найбільше нових авто — 34% від загального обсягу продажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найчастіше сірими реєстрували кросовери BYD Song Plus.

На другому місці за популярністю — білий колір. Він припав до вподобань 30% покупців нових авто. Серед білих машин найбільше зареєстровано Renault Duster.

Третю сходинку рейтингу зайняв чорний колір — його обрали 17% власників нових автівок. Лідером у чорному став Toyota Land Cruiser Prado.

Сині автомобілі привернули увагу близько 6% покупців нових авто. Найчастіше в цьому кольорі українці обирали Audi Q4.

Замикає п’ятірку найпопулярніших зелений колір — трохи менше 6% ринку. Серед зелених авто перше місце знову посів Renault Duster.

Додамо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.