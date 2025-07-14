Названо найпопулярніші кольори нових авто на українському ринку

Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укравтопром".

За даними аналітиків, з реалізованих у І півріччі 2025 році нових легковиків 33,6% були сірого кольору.

Лідерство в команді сірих утримує кросовер Toyota RAV4.

Білий колір виявився другим за популярністю – 29,5% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став Renault Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 16,8% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 6,3% автомобілістів. Першість серед синіх у Suzuki Vitara.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - зелений (5,8%). А лідер серед них – Renault Duster.

Нагадаємо, протягом червня 2025 року українці придбали 6 тисяч нових легковиків, що на 16% більше, ніж минулого року. Порівняно з травнем продажі нових авто впали на 9,9%.