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Попит зростає: у червні українці ввезли майже 20 тисяч вживаних авто з-за кордону

авто
Українці ввезли майже 20 тисяч вживаних авто з-за кордону / Depositphotos

У червні 2025 року автопарк України поповнився майже 20 тисячами вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 7% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку в структурі ввезених машин традиційно зайняли бензинові авто — 48%. На другому місці електромобілі — 23%, далі йдуть дизельні автомобілі — 21%, гібриди — 5% та авто з газобалонним обладнанням — 3%.

Лідером серед імпортованих моделей з пробігом знову став Volkswagen Golf, який у червні зареєстровано в кількості 985 одиниць.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

  • Renault Megane — 698 авто;
  • Skoda Octavia — 652;
  • Volkswagen Tiguan — 634;
  • Tesla Model Y — 567;
  • Audi Q5 — 560;
  • Nissan Rogue — 520;
  • Tesla Model 3 — 513;
  • Nissan Leaf — 468;
  • Volkswagen Passat — 451.

Середній вік уживаних машин, що у червні отримали українські номери, становить 8,8 року.

Загалом від початку 2025 року українці імпортували 113,4 тисячі вживаних легкових автомобілів, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Попит на авто з пробігом залишається стабільним, а структура імпорту продовжує зміщуватись у бік електромобілів і сучасніших моделей.

Додамо, у червні 2025 року в Україні укладено понад 71 тисячу угод купівлі-продажу вживаних легкових авто — це майже на 13% менше, ніж у травні. Лідером вторинного ринку за марками залишився Volkswagen, а серед моделей — Passat.

Автор:
Тетяна Гойденко