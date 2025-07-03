Які вживані авто найчастіше купували в Україні у червні

У червні 2025 року в Україні укладено понад 71 тисячу угод купівлі-продажу вживаних легкових авто — це майже на 13% менше, ніж у травні. Лідером вторинного ринку за марками залишився Volkswagen, а серед моделей — Passat.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Статистика продажу вживаних авто

У червні 2025 року на внутрішньому ринку було зареєстровано 71,3 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. Це на 12,9% менше, ніж у травні, і на 27,5% менше порівняно з червнем минулого року.

Найпопулярнішою маркою серед авто з пробігом залишився Volkswagen — він суттєво випередив інших учасників ринку. Така перевага свідчить про високу довіру до бренду з боку споживачів, які цінують його за надійність, простоту в експлуатації та доступність ремонту.

У ТОП-10 також увійшли BMW, Renault, ВАЗ і Skoda — бренди з різною цільовою аудиторією, від поціновувачів динаміки до водіїв, які обирають практичність. Далі в рейтингу — Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai. Вони стабільно користуються попитом завдяки широкому модельному ряду, що охоплює як бюджетний, так і преміальний сегменти.

Серед моделей із пробігом у червні 2025 року лідером продажів залишився Volkswagen Passat, який значно випередив інші авто, зокрема завдяки популярності дизельних версій. На другому місці — Skoda Octavia, яка стабільно тримає позиції завдяки поєднанню доступності, місткості й універсальності.

Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf, особливо затребуваний у міських умовах. У другій половині десятки найпопулярніших моделей — Daewoo Lanos і Renault Megane, які залишаються популярним вибором у бюджетному сегменті. Також у ТОП-10 увійшли BMW 5-й та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та A4 — ці моделі приваблюють водіїв, які цінують баланс між комфортом, дизайном і залишковою вартістю.

Середній вік вживаних легкових автомобілів, що продавалися на внутрішньому ринку в червні, залишився на рівні попереднього місяця — 15,7 року.

У преміумсегменті протягом травня нових власників отримали рідкісні авто: 1 McLaren, 1 Lamborghini, 2 Maybach, 3 Aston Martin, 6 Bentley, 7 Rolls-Royce та 13 Maserati.

Найстарішим зареєстрованим автомобілем став ГАЗ-20 1950 року випуску — класичний чорний седан із 4,4-літровим двигуном.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку.