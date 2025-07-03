Какие подержанные автомобили чаще всего покупали в Украине в июне

В июне 2025 года в Украине заключено более 71 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей — это почти на 13% меньше, чем в мае. Лидером вторичного рынка по маркам остался Volkswagen, а среди моделей – Passat.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Статистика продажи подержанных авто

В июне 2025 года на внутреннем рынке было зарегистрировано 71,3 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 12,9% меньше, чем в мае и на 27,5% меньше по сравнению с июнем прошлого года.

Самой популярной маркой среди автомобилей с пробегом остался Volkswagen – он существенно опередил других участников рынка. Такое преимущество свидетельствует о высоком доверии к бренду со стороны потребителей, которые ценят его за надежность, простоту в эксплуатации и доступность ремонта.

В ТОП-10 также вошли BMW, Renault, ВАЗ и Skoda — бренды с разной целевой аудиторией, от ценителей динамики до водителей, выбирающих практичность. Далее в рейтинге – Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они стабильно пользуются спросом благодаря широкому модельному ряду, охватывающему как бюджетный, так и премиальный сегменты.

Среди моделей с пробегом в июне 2025 года лидером продаж остался Volkswagen Passat, значительно опередивший другие авто, в частности благодаря популярности дизельных версий. На втором месте – Skoda Octavia, которая стабильно удерживает позиции благодаря сочетанию доступности, емкости и универсальности.

Третью строчку занял Volkswagen Golf, особенно востребованный в городских условиях. Во второй половине десятки самых популярных моделей – Daewoo Lanos и Renault Megane, которые остаются популярным выбором в бюджетном сегменте. Также в ТОП-10 вошли BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A6 и A4 – эти модели привлекают водителей, ценящих баланс между комфортом, дизайном и остаточной стоимостью.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, продававшихся на внутреннем рынке в июне, остался на уровне предыдущего месяца – 15,7 года.

В премиумсегменте в течение мая новых владельцев получили редкие авто: 1 McLaren, 1 Lamborghini, 2 Maybach, 3 Aston Martin, 6 Bentley, 7 Rolls-Royce и 13 Maserati.

Самым старым зарегистрированным автомобилем стал ГАЗ-20 1950 года выпуска – классический черный седан с 4,4-литровым двигателем.

Напомним, в первой половине 2025 года цены на б/у автомобили в Европейском Союзе выросли на 5,1%, что свидетельствует о высоком спросе и стабильности рынка.