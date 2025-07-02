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Продажи новых автомобилей: какие марки и модели выбирали украинцы в июне

Volkswagen ID Unix
Volkswagen ID Unix / Infocar

В июне 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковушек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По сравнению с маем, продажи новых авто упали на 9,9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).

Отмечается, что большинство новых легковых автомобилей (97,3%, 5868 шт.) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (161 шт.).

Фото 2 — Продажи новых автомобилей: какие марки и модели выбирали украинцы в июне

Топ-10 марок и моделей

По данным аналитиков, среди марок   больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Renault.

Фото 3 — Продажи новых автомобилей: какие марки и модели выбирали украинцы в июне

Среди отдельных моделей обычно выглядят в этом списке Renault Duster и Toyota RAV4. В прошлом месяце в десятку попал Toyota LC Prado, однако еще более успешный в продвижении вверх списка Volkswagen ID Unix — первый в мире AI-SUV-купе от VW.

Фото 4 — Продажи новых автомобилей: какие марки и модели выбирали украинцы в июне

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине   (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер   Skoda Karoq   (79 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар». Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т.п.) Toyota RAV4 (17 шт.) и Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.) и другие подобные легковые автомобили в количествах не превышающих десяти машин.

Украинцы предпочитают бензиновые авто

В сегменте новых легковушек лидируют   бензиновые автомобили с долей 34,9%.   Вторая позиция – у электромобилей 23,2%. Их доля выросла за месяц на 4,5% процентных пунктов.

Версии с гибридными силовыми установками на третьей позиции с 23% в сегменте, дизельные привлекли внимание лишь 18,7% покупателей. И совсем скромные 0,2% достались легковушкам из ГБО.

Напомним, в мае 2025 украинцы приобрели новых автомобилей на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю продажи авто выросли на 11,2%. Среди марок лидируют Toyota, Volkswagen и Skoda.

Автор:
Светлана Манько
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