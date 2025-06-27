Рынок электромобилей Украины в мае вырос на 23%

В мае 2025 года украинский рынок электромобилей продемонстрировал стабильный рост: общее количество регистраций составило 9 тысяч единиц, что на 7,6% больше, чем в апреле и на 23% превышает показатель мая прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные, обнародованные Институтом исследований автотранспорта (ИДА).

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на электротранспорт в Украине растет, и, по оценкам аналитиков, тенденция сохранится, по меньшей мере, до конца 2025 года. Основной причиной ожидаемого всплеска интереса называют возврат с 2026 НДС на растаможку электрокаров, что может повысить их стоимость на 20–30%.

Дополнительным риском для цен новая налоговая политика США, которая может повлиять на поставки электрокаров из Америки — одного из главных источников импорта на украинском рынке.

Структура рынка в мае 2025 года

В структуре рынка электромобилей за май 2025 года наибольшую долю занял импорт подержанных авто — 4836 единиц, что составляет 53,5% от общего объема. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 0,7%, а в годовом исчислении — на 39%.

Вторую позицию заняли внутренние перепродажи электромобилей, которых было зарегистрировано 2945 единиц или 32,6% рынка. Этот сегмент вырос на 10,8% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на 6,9% по сравнению с маем прошлого года.

Третье место заняли новые электромобили – 1251 первая регистрация, что составляет 13,9% общего объема. Это абсолютный исторический рекорд для Украины. В месячном сравнении объем вырос на 33,8%, а в годовом – на 78,7%.

По состоянию на конец мая 2025 г. в Украине эксплуатируется 164,9 тыс. единиц электрического транспорта (группа BEV без учета троллейбусов и промышленных машин). Наибольшую долю составляют легковые автомобили — 160,3 тыс. единиц. Также насчитывается около 3,5 тысяч. электрогрузовиков, 8 электробусов и около 1 тыс. единиц электромотоциклов и скутеров.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.