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Лучшие подержанные электромобили стоимостью до 20 тысяч долларов: какие марки вошли в топ-10
Цена нового электромобиля составляет более 60 тысяч долларов. Однако на рынке подержанных авто можно найти интересные предложения и приобрести электромобиль стоимостью до 19 тысяч долларов США. Эксперты выбрали 10 марок автомобилей в хорошем состоянии и по относительно умеренной цене.
Об этом сообщает Whatcar.
Команда тестировщиков автомобилей определила лучшие автомобили и составила рейтинг наиболее популярных подержанных электромобилей на авторынке Великобритании. Специалисты считают, что лучшим выбором станет электромобиль японского автопроизводителя Nissan Leaf 2021 года выпуска Этот электромобиль был впервые представлен в 2011 году, однако со временем он постоянно совершенствовался. Именно у этой модели 2021 года выпуска, по мнению тестировщиков, достаточно мало недостатков – ограниченное пространство над головой сзади, ограниченная регулировка рулевого колеса и скромный интерьер.
Итак, топ-10 выглядит следующим образом:
- Nissan Leaf (2021 год выпуска, пробег – 61155 км, 62 кВт/ч, цена – $16110).
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Fiat 500 Electric (2022 год выпуска, пробег – 39512 км, 42 кВт/ч, цена – $15622).
- Mini Electric Cooper SE Level 1 (2021 год выпуска, пробег – 84632 км, цена – $15213).
- Hyundai Кона Electric Premium SE (2020 год выпуска, пробег – 88513 км, 64 кВт/ч, цена – $16108).
- Renault Zoe R 135 EV 50 GT Line (2022 год выпуска, пробег – 23015 км, 52 кВт/ч, цена – $15457).
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MG 5 Exclusive (2022 год выпуска, пробег — 48853 км, 61,1кВт/ч, цена — $17148).
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Peugeot e-208 Allure (2020 год выпуска, пробег — 75639 км, 50 кВт/ч, цена — $13536).
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Volkswagen ID 3 Pro Performance (2020 год выпуска , пробег — 69491 км , 58 кВт / ч , цена — $17021).
- Kia e–Niro First Edition (2019 год выпуска, пробег — 72 726 км, 64 кВт/ч, цена — $19 188).
- Tesla Model 3 Standard Range RWD (2020 год выпуска, пробег — 99167 км, 64 кВт/ч, цена — $19337).
Напомним, в феврале украинцы зарегистрировали около 4,5 тыс. электромобили (BEV). Наибольший прирост электрокаров зафиксировали во Львовской области (679 автомобилей), Киеве (509), Киевской (380), Днепропетровской (334) и Одесской (260) областях.