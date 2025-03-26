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Найкращі вживані електромобілі вартістю до 20 тисяч доларів: які марки увійшли в топ-10
Ціна нового електромобіля складає понад 60 тисяч доларів. Однак на ринку вживаних авто можна знайти цікаві пропозиції й придбати електромобіль, вартістю до 19 тисяч доларів США. Експерти вибрали 10 марок автомобілів в хорошому стані та за відносно помірною ціною.
Про це повідомляє Whatcar.
Команда тестувальників автомобілів визначила найкращі автомобілі і склала рейтинг найбільш популярних вживаних електромобілів на авторинку Великої Британії. Фахівці вважають, що найкращим вибором стане електромобіль японського автовиробника Nissan Leaf 2021 року випуску. Цей електромобіль вперше був представлений у 2011 році, однак з часом він постійно вдосконалювався. Саме у цієї моделі 2021 року випуску, на думку тестувальників, досить мало недоліків — обмежений простір над головою позаду, обмежене регулювання кермового колеса та скромний інтер’єр.
Отже, топ-10 виглядає наступним чином:
- Nissan Leaf (2021 рік випуску, пробіг — 61155 км, 62 кВт/г, ціна — $16110).
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Fiat 500 Electric (2022 рік випуску, пробіг — 39512
км, 42 кВт/г, ціна — $15622).
- Mini Electric Cooper SE Level 1 (2021 рік випуску, пробіг — 84632 км, ціна — $15213).
- Hyundai Kona Electric Premium SE (2020 рік випуску, пробіг — 88513 км, 64 кВт/г, ціна — $16108).
- Renault Zoe R135 EV50 GT Line (2022 рік випуску, пробіг — 23015 км, 52 кВт/г, ціна — $15457).
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MG5 Exclusive (2022
рік випуску, пробіг — 48853 км, 61,1кВт/г, ціна — $17148).
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Peugeot e-208 Allure (2020
рік випуску, пробіг — 75639 км, 50 кВт/г, ціна — $13536).
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Volkswagen ID 3 Pro Performance (2020
рік випуску, пробіг — 69491 км, 58 кВт/г,
ціна — $17021).
- Kia e-Niro First Edition (2019 рік випуску, пробіг — 72726 км, 64 кВт/г, ціна — $19 188).
- Tesla Model 3 Standard Range RWD (2020 рік випуску, пробіг — 99167 км, 64 кВт/г, ціна — $19337).
Нагадаємо, у лютому українці зареєстрували майже 4,5 тис. електромобілів (BEV). Найбільший приріст електрокарів зафіксували у Львівській області (679 авто), Києві (509), Київській (380), Дніпропетровській (334) та Одеській (260) областях.