Кращі вживані позашляховики вартістю до 13 тис. доларів США: названо топ-10

Практичність позашляховика завжди у тренді, але багато водіїв не можете дозволити собі величезні витрати і купити новий автомобіль з салону. Однак вирішення проблеми є, адже на авторинку можна підібрати вживане авто в хорошому стані та за відносно помірною ціною. Експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США.

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Про це повідомляє Whatcar.

Команда тестувальників автомобілів визначила найкращі автомобілі і склала рейтинг найбільш популярних вживаних позашляховиків на авторинку Великої Британії. Фахівці вважають, що найкращим вибором стане позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску.

Отже, топ-10 виглядає наступним чином:



Seat Ateca 1.5 TSI SE Technology Allure (2018 рік випуску , пробіг — 82076 км , ціна — $ 12 942).

Peugeot 3008 1.2 Puretech Allure (2019 рік випуску, пробіг — 48280 км, ціна — $12 293).

Dacia Duster 1.5 DCi Laureate (2021 рік випуску, пробіг — 57936 км, ціна — $12 944). Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 SE (2020 рік випуску, пробіг — 88513 км, ціна — $12 945). Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 SE Nav (2018 рік випуску, пробіг — 48280 км, ціна — $12 283). Nissan Qashqai 1.2 DIG - T Acenta (2019 рік випуску, пробіг — 88513 км, ціна — $12 553). Suzuki Vitara 1.6 SZ 4 (2019 рік випуску, пробіг — 61155 км, ціна — $11 640). Hyundai Kona 1.0 T - GDi SE (2019 рік випуску, пробіг — 85295 км, ціна — $11 640).

Kia Sportage 1.7 CRDi (2018 рік випуску, пробіг — 83685 км, ціна — $12 929). Renault Kadjar 1.5 dCi Dynamique Nav (2018 рік випуску, пробіг — 83685 км, ціна — $12 929).

Нагадаємо, протягом січня в Україні було зареєстровано 14 тисяч вживаних легкових автомобілів. З них 24% були віком до 5 років.

Додамо, , що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.