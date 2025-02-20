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Які авто з пробігом обирають українці: рейтинг моделей віком до 5 років
У січні 2025 року українці придбали 3,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що протягом січня в Україні було зареєстровано 14 тисяч вживаних легкових автомобілів. З них 24% були віком до 5 років.
Частку імпортованих легковиків складають:
- Електромобілі – 48%.
- Бензинові авто – 34%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільш популярними серед вживаних автомобілів віком до 5 років стали:
- Tesla Model Y – 341 од.;
- Tesla Model 3 – 179 од.;
- Mazda CX5 – 96 од.;
- Nissan Rogue – 96 од.;
- Kia Niro – 96 од.;
- Audi E-Tron Sportback – 87 од.;
- Hyundai Kona – 84 од.;
- Chevrolet Bolt – 73 од.;
- Jeep Compass – 70 од.;
- Audi Q5 – 68 од.
Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
Додамо, у листопаді 2024 року українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.