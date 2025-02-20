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Які авто з пробігом обирають українці: рейтинг моделей віком до 5 років

авто
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років. Фото: Depositphotos

У січні 2025 року українці придбали 3,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що протягом січня в Україні було зареєстровано 14 тисяч вживаних легкових автомобілів. З них 24% були віком до 5 років.

Частку імпортованих легковиків складають:

  • Електромобілі – 48%.
  • Бензинові авто – 34%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільш популярними серед вживаних автомобілів віком до 5 років стали:

  • Tesla Model Y – 341 од.;
  • Tesla Model 3 – 179 од.;
  • Mazda CX5 – 96 од.;
  • Nissan Rogue – 96 од.;
  • Kia Niro – 96 од.;
  • Audi E-Tron Sportback – 87 од.;
  • Hyundai Kona – 84 од.;
  • Chevrolet Bolt – 73 од.;
  • Jeep Compass – 70 од.;
  • Audi Q5 – 68 од.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. 

Додамо, у листопаді 2024 року українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб