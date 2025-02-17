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Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку у 2024 році

Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку у 2024 році
Українці традиційно віддавали перевагу Volkswagen, який впевнено очолив рейтинг

Протягом 2024 року на внутрішньому ринку України було зареєстровано понад 1,1 млн угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 15,9% більше, ніж у 2023 році, попри десятиденне призупинення роботи сервісних центрів МВС у грудні через кібератаку.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Однак, експерти зазначають, що не всі ці угоди були реальними продажами. Через нові правила мобілізації, згідно з якими друге та інші (якщо їх більше у власності) авто можуть бути вилучені на оборонні потреби, багато українців переоформлювали машини на родичів.

За оцінками аналітиків, у загальній статистиці могло бути близько 150 тис. таких "холостих" операцій. Якщо їх виключити, реальна кількість перепродажів залишилася приблизно на рівні 2023 року — 956 тис.

Найпопулярніші марки

Українці традиційно віддавали перевагу Volkswagen, який впевнено очолив рейтинг із часткою 12,5%. Це удвічі більше, ніж у марок, що зайняли наступні позиції. На другому місці опинився Renault, а третю сходинку продовжують утримувати автомобілі ВАЗ. Останні, завдяки низькій вартості, все ще займають значну частку ринку.

Фото 2 — Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку у 2024 році

До десятки найпопулярніших марок увійшли Volkswagen, який охопив 12,5% ринку, а також Renault, ВАЗ, Skoda, Toyota, BMW, Ford, Opel, Mercedes-Benz і Hyundai.

Найбільш продаваним автомобілем року знову став Volkswagen Passat. Його лідерство було прогнозованим, адже протягом усього року ця модель стабільно очолювала рейтинги продажів. Також у ТОП-3 увійшли Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Середній вік автомобілів на вторинному ринку за підсумками року склав 16,3 року.

Попит на преміальні авто

Сегмент елітних автомобілів у 2024 році теж продемонстрував активність. На внутрішньому ринку було перепродано:

  • Porsche – 3372 одиниці;
  • Maserati – 204;
  • Bentley – 147;
  • Rolls-Royce – 33;
  • Aston Martin – 17;
  • Ferrari – 12;
  • Lamborghini – 11;
  • Maybach – 6;
  • Lotus – 3;
  • McLaren – 3.

Найстарішими легковиками, що змінили власника у 2024 році, стали три Mercedes-Benz моделей 130 та 170V, які були випущені ще у 1936 році.

Додамо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. 

Автор:
Тетяна Гойденко