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Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку у 2024 році
Протягом 2024 року на внутрішньому ринку України було зареєстровано понад 1,1 млн угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 15,9% більше, ніж у 2023 році, попри десятиденне призупинення роботи сервісних центрів МВС у грудні через кібератаку.
Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Однак, експерти зазначають, що не всі ці угоди були реальними продажами. Через нові правила мобілізації, згідно з якими друге та інші (якщо їх більше у власності) авто можуть бути вилучені на оборонні потреби, багато українців переоформлювали машини на родичів.
За оцінками аналітиків, у загальній статистиці могло бути близько 150 тис. таких "холостих" операцій. Якщо їх виключити, реальна кількість перепродажів залишилася приблизно на рівні 2023 року — 956 тис.
Найпопулярніші марки
Українці традиційно віддавали перевагу Volkswagen, який впевнено очолив рейтинг із часткою 12,5%. Це удвічі більше, ніж у марок, що зайняли наступні позиції. На другому місці опинився Renault, а третю сходинку продовжують утримувати автомобілі ВАЗ. Останні, завдяки низькій вартості, все ще займають значну частку ринку.
До десятки найпопулярніших марок увійшли Volkswagen, який охопив 12,5% ринку, а також Renault, ВАЗ, Skoda, Toyota, BMW, Ford, Opel, Mercedes-Benz і Hyundai.
Найбільш продаваним автомобілем року знову став Volkswagen Passat. Його лідерство було прогнозованим, адже протягом усього року ця модель стабільно очолювала рейтинги продажів. Також у ТОП-3 увійшли Skoda Octavia та Volkswagen Golf.
Середній вік автомобілів на вторинному ринку за підсумками року склав 16,3 року.
Попит на преміальні авто
Сегмент елітних автомобілів у 2024 році теж продемонстрував активність. На внутрішньому ринку було перепродано:
- Porsche – 3372 одиниці;
- Maserati – 204;
- Bentley – 147;
- Rolls-Royce – 33;
- Aston Martin – 17;
- Ferrari – 12;
- Lamborghini – 11;
- Maybach – 6;
- Lotus – 3;
- McLaren – 3.
Найстарішими легковиками, що змінили власника у 2024 році, стали три Mercedes-Benz моделей 130 та 170V, які були випущені ще у 1936 році.
Додамо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.