Названы топ-10 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке в 2024 году

В течение 2024 года на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано более 1,1 млн сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 15,9% больше, чем в 2023 году, несмотря на десятидневную приостановку работы сервисных центров МВД в декабре из-за кибератаки.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Однако эксперты отмечают, что не все эти сделки были реальными продажами. Из-за новых правил мобилизации, согласно которым второй и другие (если их больше в собственности) авто могут быть изъяты на оборонные нужды, многие украинцы переоформляли машины на родственников.

По оценкам аналитиков, в общей статистике могло быть около 150 тысяч. таких "холостых" операций. Если их исключить, реальное количество перепродаж осталось примерно на уровне 2023 года — 956 тыс.

Самые популярные марки

Украинцы традиционно предпочитали Volkswagen, уверенно возглавивший рейтинг с долей 12,5%. Это вдвое больше, чем у марок, занявших следующие позиции. На втором месте оказался Renault, а третье место продолжают удерживать автомобили ВАЗ. Последние, благодаря низкой стоимости, все еще занимают значительную долю рынка.

В десятку самых популярных марок вошли Volkswagen, охвативший 12,5% рынка, а также Renault, ВАЗ, Skoda, Toyota, BMW, Ford, Opel, Mercedes-Benz и Hyundai.

Самым продаваемым автомобилем года снова стал Volkswagen Passat. Его лидерство было прогнозируемым, ведь в течение всего года эта модель стабильно возглавляла рейтинги продаж. Также в ТОП-3 вошли Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Средний возраст автомобилей на вторичном рынке по итогам года составил 16,3 лет.

Спрос на премиальные авто

Сегмент элитных автомобилей в 2024 году тоже продемонстрировал активность. На внутреннем рынке было перепродано:

Porsche – 3372 единицы;

– 3372 единицы; Maserati – 204;

– 204; Bentley – 147;

– 147; Rolls-Royce – 33;

– 33; Aston Martin – 17;

– 17; Ferrari – 12;

– 12; Lamborghini – 11;

– 11; Maybach – 6;

– 6; Lotus – 3;

– 3; McLaren – 3.

Самыми старыми легковыми автомобилями, сменившими владельца в 2024 году, стали три Mercedes-Benz моделей 130 и 170V, которые были выпущены еще в 1936 году.

Добавим, что продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2024 году оценено более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.