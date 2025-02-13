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Названы самые популярные электромобили на украинском рынке
В январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%.
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3499 шт. (новых – 646 шт., б/у – 2853 шт.).
Также среди 138 коммерческих электромобилей были новыми 37 авто.
ТОП-5 новых электромобилей января:
1. BYD Song Plus – 149 ед.;
2. Zeekr 001 – 59 ед.;
3. Zeekr 7X – 41 ед.;
4. Audi Q4 e-tron – 39 ед.;
5. Volkswagen ID.4 – 39 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. Nissan Leaf – 355 ед.;
2. Tesla Model Y – 341 ед.;
3. Tesla Model 3 – 312 ед.;
4. Hyundai Kona Electric – 169 ед.;
5. KIA Niro EV – 155 ед.
Заметим, за январь украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.