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Названы самые популярные электромобили на украинском рынке

Audi Q4
Audi Q4. Фото: infocar.ua

В январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3499 шт. (новых – 646 шт., б/у – 2853 шт.).

Также среди 138 коммерческих электромобилей были новыми 37 авто.

ТОП-5 новых электромобилей января:

1. BYD Song Plus – 149 ед.;

2. Zeekr 001 – 59 ед.;

3. Zeekr 7X – 41 ед.;

4. Audi Q4 e-tron – 39 ед.;

5. Volkswagen ID.4 – 39 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. Nissan Leaf – 355 ед.;

2. Tesla Model Y – 341 ед.;

3. Tesla Model 3 – 312 ед.;

4. Hyundai Kona Electric – 169 ед.;

5. KIA Niro EV – 155 ед.

Заметим, за январь украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Автор:
Светлана Манько