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В Украине рухнули продажи китайских авто: самые популярные модели

BYD Song Plus
BYD Song Plus. Фото: infocar.ua

За прошедший месяц украинцы приобрели 819 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 40% меньше по сравнению с январем 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 674 ед. (-24%); б/у – 145 ед. (-69%) ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. BYD Song Plus – 155 ед.;

2. Zeekr 001 – 59 ед.;

3. Zeekr 7X – 41 ед.;

4. Volkswagen ID.4 – 39 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 39 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. Zeekr 001 – 18 ед.;

2. Zeekr 7X – 15 ед.;

3. Polestar 2 – 11 ед.;

4. Volkswagen ID.4 – 10 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 8 ед.

Заметим, за январь украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Автор:
Светлана Манько