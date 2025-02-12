В Україні обвалилися продажі китайських авто: найпопулярніші моделі

Впродовж минулого місяця українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед китайських авто нових було 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од.

Як підкреслюють в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus - 155 од.;

2. Zeekr 001 - 59 од.;

3. Zeekr 7X - 41 од.;

4. Volkswagen ID.4 - 39 од.;

5. Audi Q4 e-tron - 39 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Zeekr 001 - 18 од.;

2. Zeekr 7X - 15 од.;

3. Polestar 2 - 11 од.;

4. Volkswagen ID.4 - 10 од.;

5. Audi Q4 e-tron - 8 од.

Зауважимо, впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.