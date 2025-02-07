Найпопулярніші вживані авто з США: які моделі українці обирають найчастіше

У січні 2025 року в Україні зареєстрували майже 2,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Попит на такі авто дещо знизився – на 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку серед цих автомобілів складають бензинові моделі – вони займають 42% усіх реєстрацій. Практично така ж частка припадає на електромобілі – 41%, що свідчить про стабільний попит на екологічний транспорт.

Гібридні та дизельні автомобілі займають по 6%, а ще 5% припадає на авто з газобалонним обладнанням (ГБО).

Середній вік вживаних автомобілів, імпортованих із США до України в січні, склав 6,1 року.

ТОП-5 найпопулярніших моделей із США

Найчастіше українці обирали такі автомобілі:

Tesla Model Y – 331 реєстрація; Tesla Model 3 – 307 реєстрацій; Ford Escape – 171 реєстрація; Jeep Cherokee – 163 реєстрації; Nissan Rogue – 132 реєстрації.

Зазначимо, що популярність електромобілів Tesla підтверджує зростаючий інтерес до екологічного транспорту серед українських автовласників. Водночас моделі Ford, Jeep і Nissan залишаються затребуваними серед шанувальників традиційних двигунів внутрішнього згоряння.

Додамо, що у 2024 році українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх уперше зареєстрованих вживаних авто в країні. Попит на такі автомобілі зріс на 46% порівняно з 2023 роком.

Середній вік машин із пробігом, які прибули з Америки, становить 5,8 року. Найбільше популярністю користуються автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких становить 45%.