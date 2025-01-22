Українці активно купують вживані авто з США: які моделі лідирують

У 2024 році українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх уперше зареєстрованих вживаних авто в країні. Попит на такі автомобілі зріс на 46% порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Середній вік машин із пробігом, які прибули з Америки, становить 5,8 року. Найбільше популярністю користуються автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких становить 45%.

Водночас електромобілі зайняли 36%, гібридні авто – 7%, автомобілі з газобалонним обладнанням – 6,5%, а дизельні – 5,5%.

ТОП-5 найпопулярніших моделей серед вживаних авто зі США:

Tesla Model 3 – 4521 одиниця. Tesla Model Y – 3984 одиниці. Ford Escape – 2747 одиниць. Jeep Cherokee – 2492 одиниці. Volkswagen Passat – 2344 одиниці.

Зазначимо, що зростання попиту на вживані автомобілі з США пояснюється вигідною ціною та різноманітністю моделей.

Додамо, у 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.