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Українці активно купують вживані авто з США: які моделі лідирують

Українці активно купують вживані авто з США: які моделі лідирують
Фото: Укравтопром

У 2024 році українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх уперше зареєстрованих вживаних авто в країні. Попит на такі автомобілі зріс на 46% порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Середній вік машин із пробігом, які прибули з Америки, становить 5,8 року. Найбільше популярністю користуються автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких становить 45%.

Водночас електромобілі зайняли 36%, гібридні авто – 7%, автомобілі з газобалонним обладнанням – 6,5%, а дизельні – 5,5%.

ТОП-5 найпопулярніших моделей серед вживаних авто зі США:

  1. Tesla Model 3 – 4521 одиниця.
  2. Tesla Model Y – 3984 одиниці.
  3. Ford Escape – 2747 одиниць.
  4. Jeep Cherokee – 2492 одиниці.
  5. Volkswagen Passat – 2344 одиниці.

Зазначимо, що зростання попиту на вживані автомобілі з США пояснюється вигідною ціною та різноманітністю моделей. 

Додамо, у 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Автор:
Тетяна Гойденко