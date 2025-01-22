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Украинцы активно покупают подержанные автомобили из США: какие модели лидируют

Украинцы активно покупают подержанные автомобили из США: какие модели лидируют
Фото: Укравтопром

В 2024 году украинцы приобрели около 41,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% всех впервые зарегистрированных подержанных авто в стране. Спрос на такие автомобили вырос на 46% по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Средний возраст прибывших из Америки машин с пробегом составляет 5,8 года. Наибольшей популярностью пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых составляет 45%.

В то же время электромобили заняли 36%, гибридные автомобили – 7%, автомобили с газобаллонным оборудованием – 6,5%, а дизельные – 5,5%.

ТОП-5 самых популярных моделей среди подержанных автомобилей из США:

  1. Tesla Model 3 – 4521 единица.
  2. Tesla Model Y – 3984 единицы.
  3. Ford Escape – 2747 единиц.
  4. Jeep Cherokee – 2492 единицы.
  5. Volkswagen Passat – 2344 единицы.

Отметим, что рост спроса на подержанные автомобили из США объясняется выгодной ценой и разнообразием моделей.

Добавим, в 2024 году   автопарк   Украину пополнили более 222,1 тыс. б/у легковушек. Это на 4% больше, чем годом ранее. Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы.

Автор:
Татьяна Гойденко