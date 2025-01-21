Украинцы стали чаще покупать авто из Китая: самые популярные модели

В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 11 тыс. ед. (+37%), а подержанных – более 3,3 тыс. ед. (-20%).

Как подчеркивают в "Укравтопроме", в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.

По данным аналитиков, в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,5%.

Сообщается, что абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Volkswagen ID.4 – 1625 ед.;

2. Honda M-NV – 1279 ед.;

3. BYD Song Plus – 1062 ед.;

4. Nissan Ariya – 766 ед.;

5. Zeekr 001 – 703 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. Volkswagen ID.4 – 635 ед.;

2. Nissan Ariya – 259 ед.;

3. Honda M-NV – 175 ед.;

4. Zeekr 001 – 175 ед.;

5. Honda eNS1 – 156 ед.

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.