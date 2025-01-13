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Где в Украине чаще покупают легковые авто: самые популярные модели
По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Крупнейшие региональные рынки 2024 года
Отмечается, что за год киевляне приобрели – 25 тыс. новых легковых авто.
В Киевской области было зарегистрировано 5831 новый авто. Жители Днепропетровщины купили 5232 ед, в Одесской обл. – 3618 ед, во Львовской области – 3613 ед.
Какие авто покупали украинцы
По данным "Укравтопрома", на рынках Киева, Днепропетровской области и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.
На Киевщине и Львовской области наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.
Подержанные авто
Как сообщают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская обл. – 26930 ед.;
- г.Киев – 19374 ед.;
- Киевская обл. – 14756 ед.;
- Винницкая обл. – 13416 ед.;
- Днепропетровская обл. – 12888 ед.
Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf.
В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.
Напомним, в прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.