Где в Украине чаще покупают легковые авто: самые популярные модели

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Крупнейшие региональные рынки 2024 года

Отмечается, что за год киевляне приобрели – 25 тыс. новых легковых авто.

В Киевской области было зарегистрировано 5831 новый авто. Жители Днепропетровщины купили 5232 ед, в Одесской обл. – 3618 ед, во Львовской области – 3613 ед.

Какие авто покупали украинцы

По данным "Укравтопрома", на рынках Киева, Днепропетровской области и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

На Киевщине и Львовской области наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Подержанные авто

Как сообщают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. – 26930 ед.;

г.Киев – 19374 ед.;

Киевская обл. – 14756 ед.;

Винницкая обл. – 13416 ед.;

Днепропетровская обл. – 12888 ед.

Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf.

В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.