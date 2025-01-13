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Де в Україні найчастіше купують легкові авто: найпопулярніші моделі

чоловік в авто
Фото: Freepik

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільші регіональні ринки 2024 року

Зазначається, що впродовж року кияни придбали – 25 тис. нових легкових авто.

На Київщині було зареєстровано  5831 новий авто. Мешканці Дніпропетровщини купили  5232 од., в Одеській обл. – 3618 од, на Львівщині – 3613 од.

Які авто купували українці

За даними "Укравтопрому", на ринках Києва, Дніпропетровської області та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.  

На Київщині та у Львівській області найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Вживані авто

Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

  • Львівська обл. – 26930 од.; 
  • м.Київ – 19374 од.;
  • Київська обл. – 14756 од.; 
  • Вінницька обл. – 13416 од.;
  • Дніпропетровська обл. – 12888 од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf.

У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

Автор:
Світлана Манько