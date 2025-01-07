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Названо найпопулярніші вживані авто на українському ринку у 2024 році
У 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.
Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.
Далі йдуть:
- дизельні – 25%;
- електромобілі – 18%;
- авто з ГБО та гібриди – по 5%.
Як повідомляють в "Укравтопромі", лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто:
1. Volkswagen Golf - 12164 од.;
2. Renault Megane - 9608 од.;
3. Skoda Octavia - 8083 од.;
4. Volkswagen Passat - 6570 од.;
5. Volkswagen Tiguan - 5988 од.;
6. Nissan Leaf - 5511 од.;
7. Audi Q5 - 5316 од.;
8. Nissan Rogue - 4950 од.;
9. Tesla Model 3 - 4639 од.;
10. Mazda CX5 - 3851 од.
Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.