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Названо найпопулярніші вживані авто на українському ринку у 2024 році

автомобілі
Фото: Укравтопром

У 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 25%; 
  • електромобілі – 18%; 
  • авто з ГБО та гібриди – по 5%.

Як повідомляють в "Укравтопромі", лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто:

1. Volkswagen Golf - 12164 од.;

2. Renault Megane - 9608 од.;

3. Skoda Octavia - 8083 од.;

4. Volkswagen Passat - 6570 од.;

5. Volkswagen Tiguan - 5988 од.;

6. Nissan Leaf - 5511 од.;

7. Audi Q5 - 5316 од.;

8. Nissan Rogue - 4950 од.;

9. Tesla Model 3 - 4639 од.;

10. Mazda CX5 - 3851 од.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

Автор:
Світлана Манько