Названо найпопулярніший автомобіль 2024 року в Україні

Торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян, зокрема у грудні – 495.

Загалом за 2024 рік вітчизняний автопарк поповнили 69,6 тис. нових легковиків. Це на 14% більше, ніж у 2023-му. За останній місяць року – понад 5,5 тис., що на 6% поступається показнику грудня-2023 і на 5,7% перевищує результат листопада-2024.

Які марки автівок обирали українці у 2024 році

Лідером стала Toyota – було продано 10 731 автомобіль. На другому місці опинився Renault із результатом 7266 одиниць. Skoda з продажами у 5033 автомобілі зайняла третє місце, демонструючи стабільний попит на свої моделі.

Volkswagen, що продав 4899 автомобілів, розташувався на четвертій позиції, лише трохи поступившись BMW, який завершив рік із 4833 проданими одиницями, увійшовши до п'ятірки лідерів.

Другу половину рейтингу відкриває Nissan із показником 2777 автомобілів. За ним іде Hyundai, що реалізував 2618 одиниць. Восьме місце посів Peugeot із результатом 2474 проданих авто. Suzuki має 2301 реалізовану одиницю, а Mazda з невеликим відривом у 2256 автомобілів замикає десятку найпопулярніших брендів 2024 року.

Найпопулярніші марки грудня

Першість на українському ринку утримує японська марка Toyota, яка продемонструвала найкращі результати з продажів – 810 одиниць.

На другому місці опинилася Skoda із результатом 628 проданих автомобілів. Чеський виробник стабільно утримує попит завдяки своїм популярним моделям, таким як Octavia та Kodiaq.

Третю сходинку займає французький бренд Renault, який продав 526 одиниць. Четверте місце посів німецький бренд Volkswagen із 435 проданими автомобілями. П’ятірку лідерів завершує французька марка Peugeot із 380 проданими одиницями.

Найпопулярніші моделі грудня

Лідером ринку останнього місяця 2024 року, як було вказано вище, став Renault Duster. Другим за популярністю був пікап Peugeot Landtrek, якого у грудні продали 339 разів. Третьою стала Toyota RAV-4 з проданими 195 одиницями.

Список із четвертого по десяте місця виглядає так:

4. Skoda Kodiaq – 185 од.

5. Toyota Hilux – 158 од.

6. Skoda Octavia – 150 од.

7. Volkswagen Touareg – 146 од.

8. Toyota Land Cruiser Prado – 142 од.

9. Kia Sportage – 138 од.

10. Skoda Scala – 121 од.

Нагадаємо, з 1 січня набули чинності нові акцизні ставки на пальне. Відучора акциз на бензин становить €271,70 за 1000 л, на дизельне пальне – €215,70, на скраплений газ – до €173. Якими будуть ціни на пальне у січні, читайте у матеріалі Delo.ua.