В очікуванні нових акцизів: якими будуть ціни на пальне у січні

Головним фактором на ринку пального у перший місяць нового року стане чергове підвищення акцизів на усі види пального. Проте низький сезон споживання та досить непогана маржа у великих мереж можуть стримати зростання цін на бензин та дизель. Тож різкого зростання цін на ці види палива з 1 січня водіям чекати не варто. Водночас ціни на автогаз продовжуватимуть зростати як внаслідок недавнього збільшення гуртових цін в ЄС, так і через зростання акцизів.

На минулому тижні світові ціни на нафту виросли через значне скорочення запасів сирої нафти в США. За тиждень з 16 по 22 січня запаси нафти в США скоротилися на 4,2 млн барелів, оскільки американські нафтопереробні заводи активізували свою роботу, а святковий сезон збільшив попит на пальне. Крім того, Світовий банк покращив свої прогнози щодо економічного зростання Китаю на 2025 рік, що додало трейдерам оптимізму стосовно збільшення споживання з боку найбільшого імпортера нафти у світі.

Станом на вечір п'ятниці 27 грудня порівняно з попереднім днем січневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,91 за барель або на 1,24% до $74,17 за барель, а січневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,98 за барель або на 1,41% до $70,60 за барель. За тиждень нафта обох марок зросла в ціні 1,4%.

Ще одним фактором, що спричинив зростання цін на нафту стало загострення протистояння між Росією та країнами Нато на фоні збройної агресії РФ проти України. НАТО заявило, що збільшить свою присутність в Балтійському морі, після того, як фінська влада арештувало судно, яке перевозило російську нафту. Напруженість зросла також на Близькому Сході, після того, як повітряні сили Ізраїлю після ракетних ударів хуситів завдали удару по аеропорту та порту в Ємені.

Підвищення акцизів на бензин та дизель може пройти непомітно для водіїв

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на 27 грудня порівняно з 20 грудня середня гуртова ціна на дизпаливо зросла на 42 коп./л до 43,91 грн/л. Дизельні котирування в країнах Європейського союзу також зростають. Спотова ціна дизелю 24 грудня зросла на $4-5/тонна до $676-687/тонна в портах Північно-західної Європи та на $3/тонна до $668-681/тонна в портах Середземного моря. 25-26 грудня були для європейських трейдерів вихідними.

В "Нафторинку" прогнозують, що гуртова ціна на дизель зростатиме через підвищення акцизу з 1 січня 2025 року, а також загальну тенденцію до зростання на ринках ЄС.

Гуртові ціни на бензин А-95 станом на 27 грудня порівняно з 20 грудня зросли на 25 коп./л до 45,81 грн/л. Ціна на бензин А-92 за вказаний період знизилась на 36 коп./л до 43,77 грн/л.

Протягом тижня бензини на АЗС дешевшали, тоді як дизпальне зросло у вартості на станціях декількох великих мереж. Так, ціну продукту збільшили UPG, KLO, AMIC, Parallel, Motto та ін. У п'ятницю 27 грудня порівняно з 20 грудня середня ціна ДП зросла на 31 коп./л до 52,27 грн/л, середня ціна бензину А-95 за вказаний період знизилась на 3 коп./л до 55,54 грн/л.

З 1 січня 2025 року очікується чергове підвищення акцизів на всі види пального. Так акцизи на бензин зростуть з €242,6/тонна до €271,7/тонна, на дизель зростуть з €177,6/тонна до €215,7/тонна, а на автогаз з €165/тонна до €193/тонна. За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна в перший тиждень нового року водіям не варто очікувати на зміну цін на стелах. Трейдери будуть святкувати Новий рік, тож закуповувати пальне за вищими цінами будуть мало. Вже з другого тижня грудня в Україну почне надходити дорожче пальне за вищими цінами, однак чекати різких стрибків цін на стелах також не варто — оператори АЗС стримуватимуть ціни намагаючись не втратити клієнта.

Підвищення ціни відбуватиметься поступово, залежно від того які в тої чи іншої мережі АЗС фінансові можливості та маржа. Загалом підвищення в межах 1,5-2 грн/л відбуватиметься маленькими кроками протягом 40 днів після підвищення акцизу Дмитро Льоушкін Засовник групи компаній "Прайм"

За його словами ринок також уважно стежитиме за першими кроками новообраного президента США Дональда Трампа. Якщо Трамп після інаугурації 20 січня створить передумови для суттєвого зниження цін на нафту, цей фактор може знівелювати фактор акцизу і підвищення цін на бензин та дизель взагалі не відбудеться.

Схожої думки дотримується директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його оцінкою, збільшення акцизів збільшить гуртові ціни на дизпальне на 2 грн/л, на бензин на 1,5 грн/л та на автогаз на 1,3 грн/л. Однак мережі АЗС мають непоганий запас міцності у своїй маржі тож можуть замортизувати підвищення ціни.

Я не виключаю, що преміальні мережі можуть проковтнути підвищення акцизів шляхом зменшення націнки. Відповідно решта гравців, якщо і підвищить ціни, то це підвищення не буде значним. Тож це взагалі може пройти непомітно Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Таким чином на наступному тижні ціни на бензин та дизпаливо на АЗС будуть незмінними, а протягом січня ці види пального можуть здорожчати в межах 1,5-2 грн/л. Хоча таке здорожчання може й не відбутись якщо ціни на нафту знизяться або якщо великі мережі захочуть переманити клієнтів у дрібних.

Новий акциз на газ з'їсть маржу трейдерів

За оцінкою "Нафторинку" протягом 1-25 грудня обсяг імпорту пропан-бутану в Україну склав 55,3 тис. тонн, що відповідає обсягам аналогічного періоду листопада. Гуртові ціни LPG від торгівельних компаній протягом 25-27 грудня зросли в середньому на 1 122 грн/т до 56 255 грн/т ($895/т без податків) на умовах самовивозу.

Ціни на стелах АЗС рухалися за минулий тиждень різноспрямовано, і зрештою пропан-бутан подешевшав на 0,02 грн/л до 35,06 грн/л. Водночас оновився цьогорічний рекорд на стелі: найдорожчий автогаз наразі продається в мережі "24/7" на Донеччині – 37,48 грн/л. Ціновий діапазон в мережі становить 32,97 грн/л - 37,48 грн/л.

За словами засновника Sintonec LPG Михайла Шубана, більшу частину наявної маржі трейдери можуть втратити через нові акцизи. Проте бізнесмен вважає, що гуртові ціни в січні ціни залишаться на поточному рівні через низький рівень попиту на сировину.

Як і в будь-який несезон маржа у трейдерів буде мінімальною, а гуртові ціни не ростимуть, бо споживання низьке. Не виключено що частина працюватиме у збиток. А от в роздрібному сегменті ціна може зрости на 0,5-1 грн/л, оскільки роздріб ще не наздогнав останнє підвищення гуртових цін, яке було пов'язано з ембарго на російський газ в ЄС Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Водночас Куюн вважає, що фактор акцизу може додати ще 1 грн/л до цін на автогаз на АЗС, оскільки націнка на цьому виді палива нижчою за бензин та дизель.

Таким чином у січні ціни на автогаз на АЗС можуть зрости на 0,5-1 грн/л та зберігатимуть подальший потенціал до здорожчання через зростання акцизу.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,99 WOG 57,99 55,99 36,98 Socar 57,99 54,99 36,99 Motto 53,95 51,95 33,25 БРСМ-Нафта 51,99 47,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.