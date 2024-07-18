Рада ухвалила підвищення акцизів на пальне

18 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв законопроект 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. Правка (№267) про газ теж була підтримана. "ЗА" в цілому – 231", - написав він.

Зазначимо, що законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають бути наступними: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (близько 68 євро за 1 000 літрів).

Нагадаємо, що в першому читанні Верховна Рада прийняла цей законопроєкт 4 червня. Проте, скандальний урядовий законопроєкт №11256 з підвищенням акцизу на скраплений газ до 277 євро за 1000 літрів парламент не підтримав.

В той же час Нафтогазова Асоціація України (НАУ), навпаки, підтримала запропонований Кабміном законопроєкт №11256. У профільній асоціації побавили у ньому справедливий та ефективний підхід до наповнення бюджету, який є вкрай необхідним для фінансової стабільності країни.

Додамо, що в березні Кабмін вже схвалював аналогічний документ. У ньому було передбачено таке ж підвищення акцизів на "проміжні" зброджені напої, а також на бензин та дизпаливо (відповідно з 213,5 та 139,5 євро за 1000 літрів у I півріччі 2024 року).

Натомість щодо скрапленого газу у відповідному повідомленні Міністерства фінансів значилася цифра у 70 євро за 1000 літрів до 2028 року (проти 52 євро на I півріччя 2024-го). В свою чергу, підвищення з 162 до 272,4 євро за 1000 літрів стосувалося акцизу на "паливо моторне альтернативне".

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