Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на пальне, проваливши законопроект від уряду

4 червня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, який встановлений в Євросоюзі.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він написав, що депутати 227 голосами (при 226 мінімально необхідних) підтримали не урядовий законопроєкт, а альтернативний №11256-2, який передбачає менші акцизи на скраплений автомобільний газ (LPG).

"Рада все ж таки підтримала у першому читанні альтернативний #11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу (був взятий - ред.) саме альтернативний. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз)", - повідомив Железняк та опублікував відповідну з таблицю з оновленими цінами.

Додамо, що зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро, проте відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають бути: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів). Підвищуватися акцизи до цих показників будуть протягом п'яти років.

В свою чергу скандальний урядовий законопроєкт №11256 з підвищенням акцизу на скраплений газ до 277 євро за 1000 літрів, як зазначено вище, парламент не підтримав: за нього проголосувало лише 212 депутатів.

За ще один альтернативний законопроєкт №11256-1, що, як і зрештою прийнятий, передбачав кінцевий акциз на скраплений газ не 277, а 70 євро за 1000 літрів, проголосувало теж недостатньо - лише 218 депутатів. Його пропонував Олексій Устенко ("Слуга народу"). Натомість прийнятий за основу №11256-2 запропонувала позафракційна депутатка Вікторія Гриб (була обрана від "Опозиційного блоку").

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України (НАУ), навпаки, підтримала запропонований Кабміном законопроєкт №11256. У профільній асоціації побавили у ньому справедливий та ефективний підхід до наповнення бюджету, який є вкрай необхідним для фінансової стабільності країни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com