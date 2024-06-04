Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на топливо, провалив законопроект от Кабмина

4 июня Верховная Рада Украины одобрила за основу законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он написал, что депутаты 227 голосами (при 226 минимально необходимых) поддержали не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2, предусматривающий меньшие акцизы на сжиженный автомобильный газ (LPG), чем предыдущая версия правительственного законопроекта, согласно которой Кабмин предложил установить акциз на сжиженный газ 277 евро.

"Рада все же поддержала в первом чтении альтернативный №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. За основу (был взят - ред.) именно альтернативный. Там тоже норма о газе прописана иначе (меньше акциз)", - сообщил Железняк и опубликовал соответствующую таблицу с обновленными ценами.

Добавим, что сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро, альтернативного топлива – 162 евро, однако согласно положений европейской директивы № 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизного налога должны быть: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного горючего – 330 евро, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограммов (евро 000 литров). Повышаться акцизы к этим показателям будут в течение пяти лет.

В свою очередь, скандальный правительственный законопроект №11256 с повышением акциза на сжиженный газ до 277 евро за 1000 литров парламент, как выше отмечено, не поддержал: за него проголосовало только 212 депутатов.

За еще один альтернативный законопроект №11256-1, который, как и в итоге принятый, предусматривал конечный акциз на сжиженный газ не 277, а 70 евро за 1000 литров, проголосовало также недостаточно - лишь 218 депутатов. Его предлагал Алексей Устенко ("Слуга народа"). Принятый же за основу №11256-2 предложила внефракционная депутат Виктория Гриб (была избрана от "Оппозиционного блока").

Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ), наоборот, поддержала предложенный Кабмином законопроект №11256. В профильной ассоциации увидели в нем справедливый и эффективный подход к наполнению бюджета, который крайне необходим для финансовой стабильности страны.

Источник фото: ua.depositphotos.com