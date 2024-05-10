Кабмин уточнил свою инициативу о постепенном повышении акцизов на топливо до 2028 года

Кабинет министров на заседании 10 мая одобрил новый законопроект, предусматривающий постепенное увеличение акцизов на горючее до 1 января 2028 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что проект изменений в Налоговый кодекс направлен на гармонизацию украинского законодательства с законодательством Евросоюза и выполнение положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС в части приближения ставок акцизов к минимальному уровню, установленному в ЕС.

Согласно проекту закона, полный текст которого пока не опубликован, акциз на бензин может вырасти до 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – до 330 евро за 1000 литров, а на сжиженный газ – до 277 евро за 1000 литров.

Кроме того, им предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%.

Ставка же акциза для таких продуктов тоже увеличится – с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр, то есть до уровня действующей ставки для газированных вин крепостью 1,2-15% объемных единиц спирта (если речь идет о спирте ферментного происхождения и напитках в бутылках с пробками).

Предусмотрен и график ежегодного увеличения ставок начиная с 1 июля 2024 года с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 1 января 2028 года и акцизами, предусмотренными ныне действующим законодательством.

Напомним при этом, что в марте Кабмин уже одобрял аналогичный документ. В нем было предусмотрено такое же повышение акцизов на "промежуточные" сброженные напитки, а также бензин и дизтопливо (соответственно с 213,5 и 139,5 евро за 1000 литров в I полугодии 2024 года).

Однако в отношении сжиженного газа в соответствующем сообщении Министерства финансов числилась цифра в 70 евро за 1000 литров к 2028 году (против 52 евро на I полугодие 2024-го). В свою очередь, повышение со 162 до 272,4 евро за 1000 литров касалось акциза на "топливо моторное альтернативное".

Судя по дальнейшему отсутствию такого законопроекта на сайте Верховной Рады, он так и не был внесен, так что сейчас речь идет именно о новой его версии.

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