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Экономика
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Кабмин предлагает постепенное повышение акциза на топливо до уровня, установленного в ЕС

Кабмин предлагает постепенное повышение акциза на топливо до уровня, установленного в ЕС
Правительство одобрило постепенное повышение акциза на горючее. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Правительство приняло одобрившееся проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога". Этот шаг является частью обязательств Украины перед ЕС в контексте получения статуса страны-кандидата по вступлению.

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Предложенные изменения направлены на увеличение ставок акцизного налога для алкогольных напитков и горючего, а также приведение классификации алкогольных напитков в соответствие с нормами Директивы Совета ЕС.

Законопроект должен имплементировать уже упомянутую директиву   2003/96/ЕС   да   соответствовать Национальной стратегии доходов до 2030 года   в части приведения минимальных акцизов на горючее к европейским.

Согласно проекту, в течение следующих четырех лет планируется постепенно повысить акцизы на топливо до минимальных уровней, установленных в ЕС. Акциз на бензин поднимется с 215,5 евро за 1000 литров до 359 евро, на дизтопливо он вырастет со 139,5 до 330, а на сжиженный автомобильный газ – с 52 до 70 евро.

Фото 2 — Кабмин предлагает постепенное повышение акциза на топливо до уровня, установленного в ЕС

Также предполагается увеличение акцизов на промежуточные продукты с 8,42 до 12,23 гривен за литр. Внедрение этих изменений - обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлены на поддержку сектора безопасности и обороны страны.

Ожидается, что нововведение позволит собрать дополнительно около 1,6 миллиарда гривен ежемесячно от реализации горючего и 4,5 миллиона гривен от продажи промежуточных продуктов.

Напомним, в декабре 2023 года председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев шокировал украинских водителей   предложением увеличить акциз на автогаз с текущего уровня 52 евро/тыс. литров до 160-170 евро .

Впоследствии парламентарий отметил, что готовить соответствующий законопроект он не будет, а будет ожидать соответствующего правительственного законопроекта, унифицирующего налоговые ставки нам горючее со ставками ЕС, повышение акциза на газ является его собственным видением ситуации.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко