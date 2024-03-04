Увеличить доход госбюджета на 44,2 млрд грн планируется за счет повышения военного сбора и акцизов

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает "Интерфакс-Украина".

"Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2023 года представители власти Украины и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для разработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП или 44,2 млрд грн.

Следует уточнить, что изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц – плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.

Дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней, а также операторов мобильной связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

"Предложения также предусматривают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопли", - добавили в Минфине.

В министерстве ожидают, что до конца первого квартала 2024 года соответствующие законопроекты будут представлены на рассмотрение Кабмина и их рассмотрит Верховная Рада.

Государственный бюджет-2024: что предусмотрено

Напомним, Верховная Рада на заседании 9 ноября 2023 приняла проект государственного бюджета на 2024 год. Согласно ему, дефицит государственного бюджета составляет 1,57 трлн.

Доходы бюджета определили в 1,768 трлн. грн., а расходы – в 3,35 трлн. грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

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