Дефицитный 2024-й: хватит ли внешнего финансирования для покрытия "дыр" в госбюджете

В следующем году Украина планирует одолжить у международных партнеров 1,77 трлн грн. Одалживать будем у международных финансовых организаций и отдельных стран по средневзвешенной ставке в 5,5%. При этом на внутренние заимствования опираться не приходится – почти все привлеченные средства пойдут на погашение предыдущих выпусков ОВГЗ. Delo.ua прогнозирует, сможет ли правительство покрывать дефицит бюджета-2024 и какие риски при этом возникают.

Согласно представленному Кабмином в парламенте проекту бюджета, общий объем расходов в нем составит в следующем году 3,108 млрд грн, а собственные доходы – половина – лишь 1,56 трлн грн. Это заставляет правительство заимствовать деньги как у иностранных партнеров, так и внутри страны. При этом из-за внутренних заимствований в Минфине планируют по средневзвешенной ставке в 19% годовых привлечь в бюджет 421,6 млрд грн (это на 16,5% больше, чем в 2023-м).

Для сравнения, в бюджете на 2023 год средневзвешенная ставка по ОВГЗ закладывалась на уровне 16,8%. Чем она выше, тем государству больше платить собственникам ОВГЗ. Ставка в 19% по ОВГЗ на следующий год средневзвешенная, поскольку учитывает и ставки по старым облигациям, напоминает в комментарии нам председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Речь идет о ставке не только по тем облигациям, которые выпустят в следующем году дополнительно, но и по уже выпущенным. Их тоже надо обслуживать. Если, допустим, пятилетние ОВГЗ выдавались несколько лет назад под 23%, а новые будут - под 15%, в Минфине и планируют, учитывая весь портфель облигаций, средневзвешенную ставку в 19%", – напоминает он.

Ставка же по ОВГЗ косвенно привязана к ключевой ставке НБУ, уже начавшего цикл с ее сокращения (до 20% в середине сентября): уменьшение ставки Нацбанка позволяет Минфину косвенно урезать и ставки по ОВГЗ. Справка: на последнем аукционе Минфин продал облигации сроком на 1,1 год под 17,68% и на 1,8 лет под 18,34%.

Уровень зависимости Украины от международных партнеров демонстрируют и такие показатели: в следующем году государство планирует за их счет профинансировать 47,4% всех расходов госбюджета, а остальные 52,6%, которые полностью направлены на оборону страны от агрессора, – за свой счет. Впрочем, гипотетически может сложиться ситуация, когда НБУ – учитывая затруднительную ситуацию с бюджетным дефицитом – таки запустит "печатный станок". Или, как говорят финансисты, уйдет на скрытую эмиссию.

На изображении отлично видно, как с началом полномасштабного вторжения внешние заимствования вытесняют внутренние.

Запустит ли Нацбанк снова "печатный станок"

В течение этого года Нацбанк приложил безумные усилия, чтобы не проводить скрытой эмиссии из-за приобретения ОВГЗ, как это было в начале широкомасштабной войны: такие меры, увеличивая в экономике объем денежной массы, рано или поздно разгоняют инфляцию (определить, насколько эмиссия НБУ в 20 инфляцию, невозможно из-за наличия ряда других факторов повышения цен). Для этого регулятор начал побуждать банки больше инвестировать в государственные долги, позволяя им покупать так называемые бенчмарки-ОВГЗ для выполнения норм по обязательному резервированию. При этом сами нормы резервирования НБУ предусмотрительно для банков повысил.

Благодаря таким мерам регулятора банки с начала этого года увеличили свой портфель ОВГЗ на 86 млрд грн – до 572 млрд грн. Впрочем, ни один из опрошенных макроэкономистов не исключил, что Нацбанк таки вернется к практике покупки ОВГЗ, хотя в самом НБУ и заявляют об уменьшении таких рисков. Например, об этом говорится в последних итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

В Нацбанке констатируют: постепенное смягчение его монетарной политики способствует сохранению заинтересованности инвесторов в фиксации доходности в срочных инструментах как депозитах, так и ОВГЗ.

"Это, в том числе, усиливает способность правительства привлекать средства на внутреннем долговом рынке по меньшим ставкам на более длинные сроки. Следовательно, минимизируется и угроза возобновления эмиссионного финансирования бюджета, что особенно важно в условиях возникновения дополнительных бюджетных потребностей для поддержки обороноспособности", - считают в НБУ.

Однако опрошенные нами эксперты считают, что в следующем году риск перехода к "печатному станку" слишком велик.

"Да, эмиссия вполне возможна, если поступление средств в бюджет будет меньше планов или будет поступать неритмично. Но говорить о ее объемах рано. По меньшей мере, потому что в США и в некоторых странах Европы происходят процессы, которые Украине не на пользу", – говорит Борис. Кушнирук, имея в виду предвыборную кампанию в США и Словакии, где лидером на парламентских выборах будет партия пророссийского экс-премьера Фицо.

Во-вторых, об объемах вероятной эмиссии говорить рано, потому что непонятно, когда и как завершится война: одна из крупнейших статей расходов госбюджета связана с обеспечением военных в зоне боевых действий. Мнение Бориса Кушнирука полностью разделяет и исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Есть безумные риски, что мы от международных партнеров не получим желаемого. Мы ждем от них в следующем году $37-40 млрд. Без этого социальные обязательства государство не выполнит. При этом мы собираемся повышать минимальную зарплату и индексировать пенсии по-новому, доказывая среднюю пенсию до 6 тыс. грн. Я, мягко говоря, отнюдь не исключаю, что Минфин за необходимыми средствами снова пойдет в НБУ, чтобы он их предоставил через облигации", – говорит Пендзин.

Риски выборов в США

Олег Пендзин, обосновывая скепсис относительно получения международной поддержки со стороны иностранцев, приводит такой пример: в этом году Украина получила €18 млрд от Евросоюза, а на следующий год от ЕС ожидается максимум €9 млрд. Украина также ожидает $13,5 млрд от США. "Но они уже выкатили нам письмо с требованиями, чтобы эти деньги получить. И даже если мы все выполним, до сентября мы еще что-нибудь получим. Но потом наступит сверхсложный период".

Эксперт имеет в виду те же политические соревнования в США, когда Вашингтону, скорее всего, будет уже не в Украину. Следующее направление, откуда Украина планирует получить помощь, так это МВФ, миссия которого уже работает по пересмотру программы, выдвигая требования, выдвинутые Соединенными Штатами, включая, в частности, борьбу с коррупцией и установление для населения тарифов на энергоносители на рыночном уровне, что катастрофически непопулярно.

"Как только у нас начнутся проблемы с макрофинансовой помощью, Минфин сразу побежит печатать ОВГЗ, которые должны размещаться на внутреннем рынке, который для полноценного финансирования государства маловат. Да, НБУ может "продавить" высшие нормы резервирования для банков, чтобы те покупали для их покрытия ОВГЗ, но долго это продолжаться не может», – подчеркнул Олег Пендзин. А деньги потребуются фантастические.

Никто пенсионеров без ежемесячных выплат не оставит. Поэтому, говорит Пендзин, рано или поздно дело завершится эмиссией. "Величина транша от МВФ напрямую зависит от политической позиции Штатов. И если там к власти придут трамписты, у нас будут еще большие проблемы. Согласно прогнозу МВФ, война завершится в 2024 году. И здесь я ставлю риторический вопрос о том, как она закончится в следующем году. Разве что одним путем – заморозкой конфликта с потерей территорий".

Если же Вашингтон начнет "давать заднюю", то – вероятнее всего, его примеру последуют и некоторые европейские государства. К примеру, Германия, которая в своей политике тесно ориентируется на шаги США, что хорошо видно даже на примере помощи с вооружением. И вот в таком случае без эмиссии точно не обойтись. Поэтому есть все предпосылки для того, что следующий год станет для экономики еще сложнее этого.

"В преддверии выборов в США тема прекращения войны в Украине и сокращение дня ее расходов станет главной. И на этой теме трамписты будут зарабатывать много плюсов, настаивая на том, чтобы вместо помощи Киеву повышать социальные стандарты у себя. Следовательно, популизм в США может отозваться для нас катастрофой", – считает Борис Кушнирук.