ЕС хочет ударить санкциями по прибыльному газовому сектору РФ: что планируют

Впервые за два года войны Европейская комиссия готова обнародовать предложение о запрещении перепродажи российского сжиженного газа в портах ЕС. Но фактически санкции коснутся лишь трети доходов РФ в этом секторе экономики.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Еврокомиссия планирует включить запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах в 14 пакет санкций.

До сих пор Еврокомиссия сопротивлялась санкциям в отношении российского сжиженного природного газа.

Также рассматривают возможность ввести ограничения на три будущих российских проекта по добыче сжиженного природного газа.

Как пишет издание, без европейских портов в качестве удобных перевалочных пунктов, РФ придется использовать дефицитные специально оборудованные ледоколами, чтобы и дальше доставлять свой газ в страны Азии.

Значительная часть поставок, прежде всего из проекта Новатека Ямал СПГ, проходит через европейские порты, а затем направляется в другие страны. В прошлом году, по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), ЕС получил из России 20,2 млрд кубометров СПГ. Из них в портах блока было перегружено 6 млрд, из которых 4,4 млрд кубометров (22%) отправились в страны вне ЕС, а 1,6 млрд (8%) в другие страны союза.

Стоимость поставленного в ЕС российского СПГ (в том числе для перевалки) составила 8,2 млрд евро, по оценке CREA. Таким образом, потери России от запрета использования портов стран ЕС для перегрузки газа в неевропейские страны составят 1,8 млрд евро, а во все страны, включая государства блока, — 2,5 млрд. евро.

"Это приведет к потере двух миллиардов евро доходов России от СПГ, исходя из прошлогодних показателей, что есть лишь 28% российских доходов от СПГ и чуть больше пятой части экспорта в ЕС в прошлом году. Это неплохой первый шаг, но недостаточно, если ЕС хочет перекрыть денежные потоки Кремля", - отмечает издание.

Потенциальные санкции против российских СПГ-проектов называют "бумажным тигром", поскольку ни один из них пока не отправляет грузы в Европу.

Как прогнозирует Politico, Брюсселю придется приложить значительные усилия, чтобы все 27 стран ЕС поддержали новые санкции в отношении СПГ, что является необходимым условием для принятия нового санкционного пакета. Венгрия, например, может наложить вето на это решение, учитывая свой исторический опыт блокирования ограничений на российский газ по принципиальным соображениям.

Франция стала лидером в ЕС в наращивании закупок сжиженного газа у России

Франция в первом квартале нарастила поставки российского сжиженного природного газа из России больше всех стран Евросоюза.

Только с начала 2024 года Франция заплатила РФ за газ более 600 миллионов евро.

Париж настаивает, что закупка газа необходима, чтобы обеспечить поставки топлива домохозяйствам по всей Европе.

Бездействие Франции в вопросе закупок может быть частично связано с сопротивлением со стороны французского энергетического гиганта TotalEnergies. Речь идет о долгосрочных контрактах, подписанных TotalEnergies, заставляющих ее покупать топливо из России.

Компания владеет 20% долей в проекте "Ямал СПГ", управляющим заводом по сжижению газа на северо-западе Сибири, контрольный пакет акций которого принадлежит российской частной энергетической компании "Новатек". По долгосрочному контракту французская компания обязана закупать на заводе по меньшей мере 4 миллиона тонн газа ежегодно до 2032 года.

Какая ситуация с газом в ЕС

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария вела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.