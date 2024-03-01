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Категория
Энергетика
Дата публикации

Литва предлагает закрепить отказ от российского газа в законодательстве ЕС

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: Depositphotos

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ, который министры энергетики стран ЕС планируют обсудить на следующей неделе.

Издание напоминает, что импорт газа в Европу из России упал после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и Европейская комиссия предложила Европе прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Но страны ЕС до сих пор избегали применения санкций в отношении импорта российского газа или сжиженного природного газа, от которого все еще сильно зависят такие страны, как Австрия и Венгрия.

Что предлагает Литва

В документе, разработанном Литвой, с которым ознакомилось Reuters, предлагается Европейской комиссии принять закон, где установить, что 2027 год станет жестким сроком для стран по поводу поэтапного отказа от российского газа и СПГ.

Идея заключалась бы в том, чтобы дать национальным правительствам более жесткие правовые основания для сокращения российского импорта - например, путем расторжения долгосрочных контрактов на российский газ - избегая применения санкций.

«Такое законодательство должно предоставить государствам-членам полномочия принимать необходимые меры на национальном уровне для соблюдения такого конечного срока», – говорится в документе.

Министры энергетики стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник, 4 марта.

ЕС также находится в процессе утверждения правил газового рынка, позволяющих странам блокировать российский импорт, не позволяя российским компаниям бронировать мощности на своей инфраструктуре газа и СПГ.

Но некоторые страны ЕС заявили, что неясно, смогут ли они использовать этот вариант, что может иметь волновые последствия вне границ страны-импортера. Например, Бельгия и Испания импортируют российский СПГ, а затем отправляют топливо покупателям в других странах.

Издание отмечает, что трубопроводный импорт газа из России резко упал с начала войны в Украину, а импорт СПГ – нет.

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Украина   не собирается продлевать контракт   на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.

Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

"Мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - проинформировала пресс-служба Кабмина.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Договор между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

После начала полномасштабной войны глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. Кроме того, в октябре 2023 года он указывал, что Россия выплатила Украине   значительно меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами .

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько