Газовый проект: Украина присоединилась к европейскому "Вертикальному коридору"

19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создания газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора". В этот коридор входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Согласно прогнозам, это соглашение позволит Оператору ГТС Украины ежегодно транспортировать более 7 млрд кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы.

Согласно сообщению, создание "Вертикального коридора" предполагает взаимодействие между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, украинскими подземными хранилищами и потребителями в Центральной Европе. Цель проекта - обеспечить синергию и эффективность в газотранспортной системе региона.

"Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан операторами Молдовы (Vestmoldtransgaz) и Украины (ОГТСУ) на полях встречи министров Группы высокого уровня по энергетической общности Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC), состоявшейся в Афинах", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, присоединение к "Вертикальному коридору" является еще одним шагом к достижению плана сделать Украину газовым хабом Европы.

Генеральный директор ОГТС Украины Дмитрий Липпа добавил, что вместе с оператором ГТС Молдовы и национальными регуляторами уже проводится работа по созданию благоприятных условий для использования дополнительных мощностей Трансбалканского коридора объемом 6 миллионов кубометров в сутки уже в течение 2024 года.

Отмечается, что Трансбалканский трубопровод является оптимальным решением для соединения Восточного Средиземноморья и Центральной Европы благодаря доступу к украинским подземным хранилищам газа объемом 10-15 млрд куб. м. В частности, это позволит сохранить ресурс по коммерчески привлекательным тарифам и использовать существующую газотранспортную инфраструктуру.

Дополнительно, благодаря существующим трубопроводам из Украины можно будет транспортировать газ в Словакию, Венгрию или Польшу практически без ограничений по пропускной способности.

Добавим, общая емкость подземных газохранилищ Украины составляет 30 млрд куб. м. Они крупнейшие в Европе и третьи по объему в мире. Кроме того, европейских трейдеров привлекает стоимость хранения газа в Украине, которая в десять раз ниже, чем в ЕС. Европейских трейдеров не останавливает даже полномасштабная война и связанные с ней риски .

По мнению экспертов, частично опасения западных трейдеров были развеяны. стресс-тестом, который прошла наша газотранспортная система в конце лета и который показал, что даже в условиях атак на ГТС Украины и прекращения транзита российского газа газ нерезидентов можно будет транспортировать в ЕС.