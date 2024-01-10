Газовый хаб Европы. Почему европейские трейдеры хранят газ в украинских ПХГ и какую выгоду из этого может получить Украина

Высокая заполненность европейских газохранилищ в преддверии этой зимы привела к дефициту мощностей по хранению газа в ЕС. Это заставляет европейских трейдеров смотреть в сторону украинских газохранилищ, которые сейчас используют европейские трейдеры для хранения газа в режиме таможенного склада.

Общая емкость подземных газохранилищ Украины составляет 30 млрд куб. м. Они крупнейшие в Европе и третьи по объему в мире. Кроме того, европейских трейдеров привлекает стоимость хранения газа в Украине, которая в десять раз ниже, чем в ЕС. Европейских трейдеров не останавливает даже полномасштабная война и связанные с ней риски . По мнению экспертов, частично опасения западных трейдеров были развеяны стресс-тестом, который прошла наша газотранспортная система в конце лета и который показал, что даже в условиях атак на ГТС Украины и прекращения транзита российского газа газ нерезидентов можно будет транспортировать в ЕС.

Вместе с этим у нерезидентов остаются опасения по изъятию их газа украинскими властями. Хотя прецендентов по изъятию газа западных трейдеров в Украине не было, были преценденты изъятия газа РосУкрЭнерго и "Укрнафты". Кроме того, опасения вызывает и действующий запрет на экспорт газа. Это пока удерживает западные компании от хранения в Украине больших объемов газа в 5-8-10 млрд куб. м. Однако небольшие объемы в украинские ПХГ все же заходят.

Вероятно, пока в стране война мы не сможем рассчитывать на существенное наращивание хранения в Украине европейского газа, а также превращение страны в один из газовых хабов Европы. Однако тот факт, что украинские ГТС остаются относительно безопасным и надежным местом хранения газа для европейских компаний в послевоенной перспективе, позволит нам нарастить свою роль в газовом бизнесе Европы, а украинская ГТС, которая в свое время строилась как инструмент энергетической экспансии СССР, получит новое значение и новую роль. для европейского газового рынка

Почему европейские трейдеры хранят газ в украинских хранилищах

По словам аналитика DiXi Group Андрея Урсты, использование украинских хранилищ европейскими клиентами связано с несколькими факторами. Первый рыночный фактор, поскольку ситуация на газовом рынке ЕС была благоприятной для использования украинских подземных хранилищ газа.

Европейские хранилища заполнялись довольно быстро – целевой показатель в 90% был достигнут ЕС еще в середине августа, то есть более чем за два месяца до дедлайна, предусмотренного Регламентом 2022/1032. С другой стороны, ЕС удалось успешно сократить потребление , как это было предусмотрено Регламентом 2022/1369 о координированных мерах по сокращению спроса на газ. А в отдельные месяцы спрос падал более чем на 20% по сравнению со средним потреблением за последние 3 года, что также создавало предпосылки для наличия свободного ресурса, который не мог быть закачан в европейские хранилища.

Ценовая ситуация на рынках ЕС тоже была благоприятной. Летне-зимний спред (разница между ценами в месяц вперед и форвардами на ближайшую зиму, отражающими ожидаемую разницу в ценах в межотопительный и отопительный сезоны) в течение апреля-сентября 2023 года был стабильно выше 10 евро/МВт-ч, а в некоторые периоды достигал 20 евро/МВт-час.

В то же время, по расчетам "Укртрансгаза" (оператор ПХГ Украины), приблизительные расходы на хранение 1 МВт-ч в украинских хранилищах составили 1,08 евро. Это стимулировало закачку газа европейскими трейдерами в расчете, что накопленный ресурс можно будет выгодно продать зимой. Вторым фактором, способствующим использованию украинских ПХГ европейскими трейдерами, являются конкурентные тарифы украинского оператора ПХГ, которые в этом году решили не повышать.

По словам бывшего директора по коммуникациям Группы "Нафтогаз" Максима Билявского главной причиной интереса европейских трейдеров является в первую очередь уровень наполненности газохранилищ ЕС, который по состоянию на конец первой декады декабря текущего года составляет почти 91%. То есть у ЕС нет достаточного резерва для хранения с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения экономики, то есть тарифов – европейским партнерам гораздо выгоднее хранить голубое топливо в газохранилищах Украины.

Белявский отмечает, что газохранилища Украины имеют ряд преимуществ. Прежде всего – это маневренность, то есть способность достаточно быстро выполнить заявку по отбору или закачке голубого топлива. Во-вторых, это емкость и минимальные потери при хранении. В-третьих, непосредственная близость к границе с ЕС.

“Сейчас тенденция такова, что европейские потребители начали отбирать ранее закачанный газ и экспортировать в ЕС. Несмотря на такой тренд, это не означает, что появились риски, или потерялся интерес – все продиктовано физической потребностью, или банальными условиями конъюнктуры рынка – когда конкретный кубометр газа, чтобы избежать убытков, нужно продать именно сейчас”, - говорит Белявский.

Какие риски для западных трейдеров

Урста говорит, что по оценке Секретариата Энергетического Сообщества участники газового рынка опасались военных рисков, с которыми связано хранение газа в украинских В частности, потенциальные атаки россиян на инфраструктуру хранения и транспортировки газа могли усложнить его отбор из украинских хранилищ для поставок в ЕС. Однако эти опасения были в значительной степени устранены стресс-тестом, который провели ОГТСУ и Нафтогаз. Моделирование доказало, что даже при атаках на ключевые объекты ГТС и прекращении транзита, объемы газа, хранящиеся нерезидентами в Украине, могут быть транспортированы в ЕС.

Однако была и вторая группа рисков, вызвавших обеспокоенность у европейских трейдеров – регуляторные и правовые. В целом, они сводятся к непредсказуемым изменениям в законодательстве, которые могли бы ограничить право нерезидентов свободно распоряжаться газом, накопленным в хранилищах. Например, запрет на экспорт газа или вообще его национализация. Однако украинские чиновники последовательно исключают вероятность таких мер, гарантируя возможность реэкспорта всего объема газа, накопленного нерезидентами.

Какие выгоды от хранения европейского газа Украине и можно ли наращивать объемы хранения

По словам Урсты, выгода от хранения европейского газа в ПХГ в первую очередь означает дополнительные доходы "Укртрансгаза", которые можно направить на неотложные нужды предприятия, в частности надлежащую физическую защиту активов. Вторым преимуществом является увеличение общих объемов активного газа в хранилищах, увеличивающих максимальную техническую мощность отбора, т.е. позволяет поднять из хранилищ больший объем газа за единицу времени. Такое преимущество важно для покрытия Украиной резких пиков потребления газа зимой.

Однако следует отметить, что часть отборов сейчас приходится как раз на нерезидентов (то есть используется не для внутренних нужд Украины); Таким образом, часть этой увеличенной мощности используют как раз сами нерезиденты», – говорит Урста.

Третьим преимуществом, по мнению эксперта, является пассивный вклад в энергетическую безопасность Украины. При необходимости газ, который хранится в ПХГ в режиме “таможенного склада”, может быть оперативно выкуплен украинскими пользователями, растаможен и реализован на внутреннем рынке.

По словам Урсты, Технические предпосылки для увеличения объема хранения газа нерезидентами бесспорно являются. Представители "Нефтегаза" предлагают для хранения 10 млрд куб. м, то есть более трех раз больше объема, который иностранцы накопили в этом году.

“Воплощение этих перспектив будет зависеть от разных факторов. Текущий сезон закачки является очередным доверительным свидетельством надежности и устойчивости нашей газовой системы. Проведенный стресс-тест показал возможность даже при российских атаках поднять из хранилищ и реэкспортировать 3 млрд куб. м газа. Однако сможем ли мы при текущих рисках обеспечить техническую возможность возврата 5, 8 или 10 млрд куб. м? Второй фактор – рыночный. Для активного хранения газа нерезидентами должны сложиться благоприятные предпосылки на европейском рынке – наличие свободного ресурса, привлекательный летне-зимний спред”, – говорит Урста.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что строить большие иллюзии относительно перспектив увеличения хранения газа в Украине не стоит, поскольку газ западных компаний хранится в Украине в режиме таможенного склада уже не первый год. Между тем, в начале зимы европейские трейдеры выкачивают этот газ и передают его в ЕС.

“У нас действительно цена хранения газа ниже, чем в ЕС. Кроме этого там есть определенный дефицит мощностей по хранению и они перестраховываются, поскольку "Газпром" уже не поставляет трубопроводный природный газ на рынки ЕС, кроме Словакии, Венгрии и Австрии. Однако все остальные страны до сих пор потребляют российский сжиженный газ компании Новотек. Потенциал развития бизнеса по хранению газа не так велик как многие думают и нельзя сказать, что мы много на этом зарабатываем. Единственное, чем мы можем привлечь западных трейдеров, это низкие цены”, - говорит Омельченко.