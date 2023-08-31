Украинская ГТС готова к прекращению транзита российского газа - результаты стресс-теста

Проверка технических условий эксплуатации украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в ходе стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа в условиях нулевого транзита.

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Как сообщает Министерство энергетики, также установлено, что ГТС готова к отопительному периоду 2023/2024 годов в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа.

Речь идет о результатах независимой технической оценки международной экспертной группой после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ в потенциальных сценариях в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа.

Все проанализированные сценарии моделируют выход из строя разных комбинаций критически важных объектов операторов. Анализ также учитывает данные об атаках на объекты в 2022-2023 годах, структуре и характеристиках повреждений в разных регионах Украины.

"Мы воюем с коварным врагом. Россия может прекратить действие контракта в любой день, несмотря на юридические формальности. Поэтому наша ГТС должна быть готова к возможным вызовам. Наша ГТС становится еще более мощной составляющей европейской газотранспортной системы", - отметил министр Герман Галущенко.

По его словам, ключевой целью является создание в Украине энергетического хаба, в частности для хранения газа странами ЕС: для этого была проведена колоссальная работа по сертификации "Укртрансгаза" как оператора хранилищ по европейским стандартам.

"Несмотря на военные риски, мы делаем все возможное, чтобы дать гарантии европейским трейдерам для хранения газа в Украине", – заверил украинский чиновник.

В свою очередь, как указал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев, Украина получила подтверждение надежности обеспечения бесперебойной работы иностранных компаний с украинскими ПХГ.

"Независимая техническая оценка любого процесса всегда является необходимостью. Это подтверждает, что наши процессы отвечают международным стандартам. Что само по себе уже гарантия услуг, которые мы предоставляем", – отметил он.

Как подчеркнул глава "Укртрансгаза" Роман Малютин, моделирование различных сценариев стресс-тестов системы подземного хранения газа показало, что у Украины достаточно мощностей для отбора голубого топлива даже в случае повреждения газовой инфраструктуры в результате атак врага.

Отмечается, что стресс-тест был инициирован самим Минэнерго. Моделирование работы осуществлялось рабочей группой в составе и при содействии Проекта энергетической безопасности Агентства США по международному развитию (USAID), Секретариата Энергетического сообщества, генерального директората Joint Research Centre Европейской комиссии, Simone Research Group, НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаза" и Оператора газотранспортной системы Украины. Полный отчет опубликован на сайте упомянутого проекта USAID.

Напомним, что недавно Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении. Более того, в июне он давал понять, что транзит газа может быть перекрыт и самой Украиной еще до истечения этого срока.

Источник фото: ua.depositphotos.com