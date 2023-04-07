"Укртрансгаз" окончательно получил право хранить европейские запасы газа

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла окончательное решение о входящей в группу "Нафтогаз" сертификации "Укртрансгаза" согласно европейским правилам по безопасности поставок газа.

Как указывают в "Нафтогазе", "Укртрансгаз" стал вторым в Европе оператором хранилищ, успешно прошедшим сертификацию и подтвердившим свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Европейском союзе и Энергетическом сообществе.

Сертификация дает право в случае необходимости привлекать украинские газохранилища для реализации мер по энергетической безопасности в Европе, предусмотренных Регламентом ЕС по безопасности газоснабжения.

В частности, речь идет о хранении запасов газа иностранных клиентов, а также запасов стран, в которых нет газохранилищ или объемов газа, совместно закупаемых странами в случае кризисных ситуаций.

"Это стратегически важное решение для оператора газохранилищ. Фактически его сертификация является еще одним шагом к усилению энергетической устойчивости как Украины, так и ЕС. Я искренне благодарен всем, кто присоединился к этому процессу от регистрации и голосования законопроекта в Верховной Раде до принятия регулятором окончательного решения о сертификации", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

В свою очередь, как прокомментировал решение министр энергетики Герман Галущенко, сертификация "Укртрансгаза" делает совершенно открытым и прозрачным процесс хранения газа, что будет способствовать реализации одной из ключевых энергетических целей Украины – созданию в ней крупного энергетического хаба, в том числе хранения газа европейскими странами.

Глава Минэнерго подчеркнул, что у Украины есть одни из крупнейших подземных хранилищ газа на континенте, которые позволяют хранить более 30 миллиардов кубометров голубого топлива.

"Учитывая тот объем, который мы планируем использовать на собственные нужды для прохождения следующей зимы, Украина может предложить европейским партнерам до 15 миллиардов кубов мощностей своих ПХГ", - подчеркнул министр.

Галущенко подчеркнул, что даже во время войны некоторые европейские компании хранили в украинских хранилищах природный газ в режиме таможенного склада, и выразил уверенность, что до следующей зимы закачивать газ в Украину будет уже большое количество европейских компаний.

Напомним, что "Укртрансгаз" подал в НКРЭКУ запрос на сертификацию в качестве оператора газохранилищ по европейским правилам в конце января. 1 марта комиссия приняла предварительное решение, которое направило Секретариату Энергетического сообщества. Окончательное же решение было принято после получения от последнего заключения о соответствии сертификации "Укртрансгаза" положениям регламента ЕС.