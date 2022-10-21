С начала октября европейские компании активизировали закачку газа в украинские ПХГ, - "Укртрансгаз"

С начала октября объемы природного газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз. Об этом 21 октября сообщил временный исполняющий обязанности гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

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"Тенденция к увеличению спроса на услуги украинских ПХГ среди иностранных компаний не может не радовать. Действительно, как ситуация на внешнем рынке, так и условия на газовом рынке Украины объективно повышают интерес компаний-нерезидентов к услугам Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины", — отметил Перелома.

Он пояснил, что на формирование такой тенденции есть несколько причин. В частности, цены на газ на европейских рынках пошли на спад.

Кроме того, как считает эксперт, Украина за время полномасштабной войны с РФ подтвердила свой статус надежного бизнес-партнера при любых обстоятельствах.

"В первую очередь, в вопросе хранения газа на Таможенном складе и его реэкспорта. Недавние гарантии со стороны правительства и министра Германа Галущенко относительно отсутствия каких-либо ограничений на реэкспорт газа в будущем также, уверен, сыграли свою роль и укрепили доверие наших партнеров к украинским ПХГ", - подытожил врио гендиректора "Укртрансгаза".

Отметим, что сейчас ЕС готов к новому отопительному сезону и имеет достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России. К середине октября хранилища ЕС наполнены на 90%.

В то же время европейский потребитель уже понял, что Россия не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.

Источник фото: ua.depositphotos.com