Украина увеличила объемы приема газа из ЕС на фоне снижения цен

В связи с понижением цен на газ на европейских рынках Украина с 15 октября 2022 года увеличила прием природного газа из Европы. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины", сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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14 октября заявка на поступление газа в Украину со стороны ЕС составляла около 3 млн куб м, а уже 15-16 октября она увеличилась до 9,4-9,5 млн куб м, 17 октября – до 7,8 млн куб.

Известно, что поставки газа в Украину за этот период приходится на Молдову, которая закачивает газ в ПХГ Украины и частные компании. Заявка на 18 октября увеличена до 12 млн куб.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, компания в августе-сентябре импортировала 120 млн куб. м газа за свой счет, без использования кредитов. То есть в настоящее время "Нафтогаз" закупал около 2 млн куб м в сутки.

Кроме того, "Нафтогаз" имеет предварительные договоренности о поставках природного газа из-за недавно открытого Балтийского газопровода (Baltic Pipe) в объеме 1 млрд куб м. Однако, учитывая все еще высокие цены на газ, компания не располагает необходимыми средствами для импорта газа через Baltic Pipe.

По состоянию на начало октября Украина готова к отопительному сезону на 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.