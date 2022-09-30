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Молдова готова к виртуальному реверсу газа в Украину - ОГТСУ
Молдавский оператор ГТС подтвердил с 28 сентября номинации на транспортировку природного газа в виде виртуального реверса (backhaul) по точке соединения "Гребеники", что предусмотрено соглашением о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Молдовы. Об этом говорится в сообщении украинского оператора.
"Оператор ГТС Украины долгое время работал с партнерами над реализации этой возможности. Долгожданное внедрение виртуального реверса Молдовой открывает путь к транспортировке природного газа по Трансбалканскому коридору в обоих направлениях", - отметил начальник управления работы с заказчиками услуг ОГТСУ Андрей Прокофьев.
В компании напоминают, что потенциальная мощность Трансбалканского коридора составляет до 20 миллиардов кубометров в год и этот маршрут открывает для заказчиков возможность импортировать газ из LNG-терминалов в Турции и Греции, поэтому открывает возможности не только для Украины, но и для стран Центрально-Восточной Европы с возможностью хранить ресурс в подземных газовых хранилищах Украины.
"Молдова была очень осторожна относительно внедрения всех инструментов европейского рынка газа и, если нам удастся доказать коллегам из Молдовы, что их взвешенность в тарифной политике и в постоянстве всех инструментов важна в долгосрочном измерении, то весь регион выиграет!", - отметила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Оператор ГТС Украины при этом указывает, что "надеется на законодательное урегулирование" возможности транспортировки газа по виртуальному реверсу на длительной основе.
Напомним, что с 1 августа ОГТСУ увеличил объемы возможности измерения природного газа в точке соединения "Гребеники" с 3,96 миллиона кубометров в сутки до 6,12 миллиона. Таким образом, Украина со своей стороны выполнила тогда все предпосылки для транспортировки газа по Трансбалканскому коридору.
Отметим при этом, что газопровод "Гребеники - Каушаны" по территории Молдовы частично проходит через территорию самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, которая молдавскими властями не контролируется.
Источник фото: ua.depositphotos.com