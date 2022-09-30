Молдова готова к виртуальному реверсу газа в Украину - ОГТСУ

Молдавский оператор ГТС подтвердил с 28 сентября номинации на транспортировку природного газа в виде виртуального реверса (backhaul) по точке соединения "Гребеники", что предусмотрено соглашением о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Молдовы. Об этом говорится в сообщении украинского оператора.

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"Оператор ГТС Украины долгое время работал с партнерами над реализации этой возможности. Долгожданное внедрение виртуального реверса Молдовой открывает путь к транспортировке природного газа по Трансбалканскому коридору в обоих направлениях", - отметил начальник управления работы с заказчиками услуг ОГТСУ Андрей Прокофьев.

В компании напоминают, что потенциальная мощность Трансбалканского коридора составляет до 20 миллиардов кубометров в год и этот маршрут открывает для заказчиков возможность импортировать газ из LNG-терминалов в Турции и Греции, поэтому открывает возможности не только для Украины, но и для стран Центрально-Восточной Европы с возможностью хранить ресурс в подземных газовых хранилищах Украины.

"Молдова была очень осторожна относительно внедрения всех инструментов европейского рынка газа и, если нам удастся доказать коллегам из Молдовы, что их взвешенность в тарифной политике и в постоянстве всех инструментов важна в долгосрочном измерении, то весь регион выиграет!", - отметила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

Оператор ГТС Украины при этом указывает, что "надеется на законодательное урегулирование" возможности транспортировки газа по виртуальному реверсу на длительной основе.

Напомним, что с 1 августа ОГТСУ увеличил объемы возможности измерения природного газа в точке соединения "Гребеники" с 3,96 миллиона кубометров в сутки до 6,12 миллиона. Таким образом, Украина со своей стороны выполнила тогда все предпосылки для транспортировки газа по Трансбалканскому коридору.

Отметим при этом, что газопровод "Гребеники - Каушаны" по территории Молдовы частично проходит через территорию самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, которая молдавскими властями не контролируется.

Источник фото: ua.depositphotos.com