Молдова готова до віртуального реверсу газу до України - ОГТСУ

Молдовський оператор ГТС підтвердив з 28 вересня номінації на здійснення транспортування природного газу у вигляді віртуального реверсу (backhaul) по точці з’єднання "Гребеники", що передбачено угодою про взаємодію між операторами ГТС України та Молдови. Про це йдеться в повідомленні українського операторає.

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"Оператор ГТС України тривалий час працював з партнерами над реалізацією цієї можливості. Довгоочікуване впровадження віртуального реверсу Молдовою відкриває шлях до транспортування природного газу Трансбалканським коридором в обох напрямках", – зазначив начальник управління роботи із замовниками послуг ОГТСУ Андрій Прокоф’єв.

В компанії нагадують, що потенційна потужність Трансбалканського коридору складає до 20 мільярдів кубометрів на рік і цей маршрут відкриває для замовників можливість імпортувати газ з LNG-терміналів у Туреччині та Греції, тому він відкриває можливості не лише для України, а й для країн Центрально-Східної Європи з можливістю зберігати ресурс у підземних газових сховищах України.

"Молдова була дуже обережною щодо впровадження всіх інструментів європейського ринку газу і, якщо нам вдасться довести колегам із Молдови, що їх зваженість в тарифній політиці і в постійності всіх інструментів є важливою в довгостроковому вимірі, то весь регіон виграє!", – зазначила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.

Оператор ГТС України при цьому вказує, що "сподівається на законодавче врегулювання" можливості транспортування газу за віртуальним реверсом на довготривалій основі.

Нагадаємо, що з 1 серпня ОГТСУ збільшив обсяги можливості вимірювання природного газу в точці з’єднання "Гребеники" з 3,96 мільйона кубометрів на добу до 6,12 мільйона. Таким чином, Україна зі свого боку виконала тоді всі передумови для транспортування газу Трансбалканським коридором.

Україна та Молдова домовилися створити необхідні потужності для імпорту газу з шляхом реверсу через систему трансбалканських трубопроводів ще у серпні 2019 року. Для цього, зокрема, було вирішено модернізували прикордонні газовимірювальні станції "Гребеники" (Україна) та "Каушани" (Молдова).

Зазначимо при цьому, що газопровод "Гребеники - Каушани" по території Молдови частково проходить через територію самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки, яка молдавською владою не контролюється.

Джерело фото: ua.depositphotos.com