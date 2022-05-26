Україна домовилася з Угорщиною про продовження можливості імпорту газу з неї до квітня 2023 року

"Оператор ГТС України" домовився з угорським оператором FGSZ про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Угорщини в Україну до 31 березня 2023 року.

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Як зазначає в своєму повідомленні ОГТСУ, така домовленість збереже для України надійний доступ до затребуваного маршруту імпорту газу: з початку 2022 року поставки з Угорщини склали 46% імпорту газу до України, а за підсумками 2021 року — понад 85%.

Газові трейдери можуть бронювати необхідні потужності на щоквартальних, щомісячних, добових аукціонах, зокрема, на перший та другий квартали газового року 2022/2023.

"Угорський напрям важливий для України, зокрема, через доступ до LNG-терміналу на острові Крк в Хорватії. Українські компанії зможуть скористатися можливостями угорського маршруту в межах підготовки до нового опалювального сезону, – зазначив гендиректор української компанії Сергій Макогон.

Гарантовані потужності для імпорту ОГТСУ газу з Угорщини діють з 1 січня 2022 року. Вони дозволяють фізичний імпорт до 8 мільйонів кубометрів газу щодоби (2,9 мільярди кубометрів на рік). Спочатку це був тримісячний пілотний проект, проте успішна взаємодія двох операторів дозволила пролонгувати його більш ніж на рік.

Сумарно, за підсумками домовленостей з операторами Польщі, Словаччини та Угорщини, у 2022 році ОГТСУ вдвічі збільшив гарантовані можливості імпорту газу з Європи до України — до понад 50 мільйонів кубометрів на добу, що відповідає добовому видобутку газу в Україні.

Нагадаємо, що Україна незадовго до повномасштабного нападу Росії, з 1 лютого, почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Ця країна 1 жовтня 2021 року почала одержувати газ із РФ через трубопроводи "Турецький потік" та "Балканський потік". Відповідна угода на 15 років була підписана наприкінці вересня. При цьому транзит російського газу через Україну в Угорщину з жовтня припинився.

Зазначимо при цьому, що тоді Україна на угорсько-російський газовий контракт відреагувала "здивуванням та розчаруванням". Як заявили у вітчизняному МЗС, він є "виключно політичним, економічно необґрунтованим, прийнятим на користь Кремлю та на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам".

Наразі ж Угорщина як член Євросоюзу блокує запровадження ним газового та нафтового ембарго проти Росії, наголошуючи на необхідності фінансування з боку ЄС технологічного переобладнання угорської нафтопереробної галузі та збільшення потужності трубопроводів, що ведуть до цієї країни.