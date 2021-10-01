Энергетика 4 часа назад

"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

Контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд кубометров в год вступил в силу с 1 октября 2021 года

Фото: ОГТСУ Фото: ОГТСУ
Фото: ОГТСУ

1 октября 2021 года с 07:00 приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Как сообщает пресс-служба компании Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 млн кубометров в сутки.

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Контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд кубометров в год вступил в силу с 1 октября 2021 года. Согласно договору, природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

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По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. При этом, по его словам, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", — заявил Макогон.

Напомним, что накануне МИД Украины заявил, что "удивлен и разочарован" решением подписать с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В ведомстве посчитали это исключительно политическим и экономически необоснованным решением, "принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины" и украино-венгерским отношениям.

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Более того, в МИД выразили мнение, что Венгрии и в дальнейшем будет выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины.

Отметим, что в соответствии с подписанным соглашением Венгрия будет закупать у "Газпрома" 4,5 млрд кубометров газа в год, в том числе 3,5 млрд кубометров газа, поставляемого с юга, через соединительный узел с Сербией, и 1 млрд кубометров по газопроводу, идущему из Австрии.

Срок действия контакта составляет 15 лет, он вступил в силу с 1 октября. При этом документ предусматривает возможность пересмотра объемов поставок газа по истечении 10 лет.

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