"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

1 октября 2021 года с 07:00 приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Как сообщает пресс-служба компании Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 млн кубометров в сутки.

Контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд кубометров в год вступил в силу с 1 октября 2021 года. Согласно договору, природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. При этом, по его словам, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", — заявил Макогон.

Напомним, что накануне МИД Украины заявил, что "удивлен и разочарован" решением подписать с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В ведомстве посчитали это исключительно политическим и экономически необоснованным решением, "принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины" и украино-венгерским отношениям.

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Более того, в МИД выразили мнение, что Венгрии и в дальнейшем будет выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины.

Отметим, что в соответствии с подписанным соглашением Венгрия будет закупать у "Газпрома" 4,5 млрд кубометров газа в год, в том числе 3,5 млрд кубометров газа, поставляемого с юга, через соединительный узел с Сербией, и 1 млрд кубометров по газопроводу, идущему из Австрии.

Срок действия контакта составляет 15 лет, он вступил в силу с 1 октября. При этом документ предусматривает возможность пересмотра объемов поставок газа по истечении 10 лет.