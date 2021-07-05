Венгрия и Сербия достроили газопровод в обход Украины

Венгерская компания FGSZ и сербская Srbijagas завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Об этом со ссылкой на Национальное телевидение Сербии сообщает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в Сербии сообщили о сварке "золотого" стыка газопровода на границе с Венгрией.

Указано, что поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября 2021 года (с начала нового газового года).

Как отмечается, газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". В 2020 году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину.

Известно, что газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.

С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд кубометров в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

При этом расширение перемычки до мощности 8,5 млрд кубометров в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года, так как венгерские газовики и чиновники опасались санкций США.

Напомним, Госдепартамент США 15 июля 2020 года выпустил новое разъяснение к разделу 232 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты.

Разъяснение распространило возможность применения санкций к лицам, осуществляющим инвестиции (либо предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Читайте также: Газопровод из Норвегии в Польшу Baltic Pipe должны полностью запустить до конца 2022 года

В 2020 году Венгрия получила 8,637 млрд кубометров российского газа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Как заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в Украине готовы вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал, что Соединенные Штаты Америки могут заблокировать сертификацию "Северного потока-2", без которой этот газопровод не сможет работать.