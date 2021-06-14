Власти Украины готовы к переговорам о компенсации из-за "Северного потока-2"

В Украине готовы вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает DW.

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"Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", — отметил он.

При этом у главы МИД складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

По словам Кулебы, для Украины газопровод составляет, прежде всего, угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", — подчеркнул министр.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня сообщил, что Вашингтон и Берлин обсуждают варианты смягчения последствий введения в действие газопровода. По его словам, один из вариантов, который Белый дом обсуждает с европейскими партнерами, — гарантировать, что Украина будет продолжать получать сборы за транзит газа в течение "многих лет в будущем".

Как известно, администрация президента США Джозефа Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. Одной из причин такого решения является нежелание Вашингтона ухудшать отношения с Германией.

Ранее в США заверили, что продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.