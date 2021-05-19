США откажутся от введения санкций против Nord Stream 2 AG — СМИ

Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с оператора российского газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, передает Reuters со ссылкой на свой источник.

По информации агентства, соответствующий отчет Госдепартамент США должен представить 20 мая.

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Источники Reuters сообщили, что в Госдепе признают, что Nord Stream 2 и Варниг законно попали под санкции, однако отказ от них будет мотивирован национальными интересами США.

В частности, отмечается, что этот шаг может свидетельствовать о желании США к восстановлению отношений с Германией, которая поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".

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Тем временем представители Конгресса США от Республиканской партии уже раскритиковали администрацию Байдена за возможное снятие санкций с Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига.

Так, республиканцы обвинили администрацию в предоставлении президенту России Владимиру Путину стратегического преимущества в Европе.

В то же время 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом подчеркнул, что США продолжат противостоять российскому газопроводу.

"Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность, и подчеркнул, что США противодействуют газопроводу "Северный поток-2", — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.