  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 50 минут назад

США откажутся от введения санкций против Nord Stream 2 AG — СМИ

В Госдепе считают, что отказ от санкций способствует национальным интересам США, в частности, восстановлению отношений с Германией

Укладка труб газопровода "Северный поток-2". Фото: Getty Images Укладка труб газопровода "Северный поток-2". Фото: Getty Images
Укладка труб газопровода "Северный поток-2". Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с оператора российского газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, передает Reuters со ссылкой на свой источник.

По информации агентства, соответствующий отчет Госдепартамент США должен представить 20 мая.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Источники Reuters сообщили, что в Госдепе признают, что Nord Stream 2 и Варниг законно попали под санкции, однако отказ от них будет мотивирован национальными интересами США.

В частности, отмечается, что этот шаг может свидетельствовать о желании США к восстановлению отношений с Германией, которая поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте также:
"Северный поток-2": российское судно "Академик Черский" начало укладку труб в водах Дании

Тем временем представители Конгресса США от Республиканской партии уже раскритиковали администрацию Байдена за возможное снятие санкций с Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига.

Так, республиканцы обвинили администрацию в предоставлении президенту России Владимиру Путину стратегического преимущества в Европе.

В то же время 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом подчеркнул, что США продолжат противостоять российскому газопроводу.

Читайте также:
"Северный поток-2": Госдеп США потребовал немедленно прекратить строительство газопровода

"Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность, и подчеркнул, что США противодействуют газопроводу "Северный поток-2", — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Amazon договаривается о покупке голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer за $9 млрд
Amazon договаривается о покупке голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer за $9 млрд
Белый дом раскрыл сумму доходов Байдена в 2020 году
Белый дом раскрыл сумму доходов Байдена в 2020 году
WarnerMedia и Discovery сольются в единую компанию-конкурента Netflix и Disney
WarnerMedia и Discovery сольются в единую компанию-конкурента Netflix и Disney
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада уволила министров Криклия, Петрашко и Степанова

  3. Фермер-миллионер с Черниговщины построил для себя мавзолей, как у Наполеона (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Украинская клубника уже начала дешеветь: до какой отметки опустится цена на ягоду

  5. Запись через Viber и 160 прививок за три часа: как проходит вакцинация в маленьких городах

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...