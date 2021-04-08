Минюст США утвердил два пакета санкций против "Северного потока-2"

Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на источник в администрации США сообщает Politico.

В то же время отмечается, что окончательное решение по санкциям все еще не принято.

По информации издания, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream 2 AG — компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.

Предполагается, что пакеты санкций по "Северному потоку-2" будут представлены Конгрессу в мае 2021 года.

Как уточняется в статье, окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В данный момент неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Также Белый дом захотел назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода. Сообщается, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Он пока предложение не принял, пишет газета.

Как известно, "Северный поток-2" — российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в 9,5 млрд евро.

Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.