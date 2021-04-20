Германия поддерживает строительство "Северного потока-2" — Меркель

Германия поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта. заявила

Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком-2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что… газ "Северного потока-1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", — сказала она.

"Германия приняла решение о строительстве "Северного потока-2". Это политическая борьба, которую многие видят иначе", — добавила Меркель.

Ранее глава Европейской народной партии Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае обострения ситуации возле границ Украины.

Также конгрессмены США потребовали от президента Джозефа Байдена остановить "Северный поток-2".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. По его словам, это информационная и энергетическая война.

Как известно, "Северный поток-2" — российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в 9,5 млрд евро.

Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.