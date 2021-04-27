Экономика 1 час назад

"Северный поток-2": российское судно "Академик Черский" начало укладку труб в водах Дании

Все работы якобы проводятся в соответствии с полученными разрешениями

Cудно "Академик Черский". Фото: neftegaz.ru Cудно "Академик Черский". Фото: neftegaz.ru
Cудно "Академик Черский". Фото: neftegaz.ru

В водах Дании начало укладку труб для газопровода "Северный поток-2" российское судно "Академик Черский".

При этом баржа "Фортуна" также продолжает трубоукладку, сообщает пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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 "После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — говорится в сообщении.

Перед этим "Академик Черский" несколько раз приближался к месту строительства трубопровода, однако затем уходил в российские воды.

Известно, что судно "Академик Черский" было заложено в 2007 году на верфи в Китае, достроено в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна — Jascon-18.

В 2015 году судно купили структуры "Газпрома" за $1 млрд и переименовали.

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Ранее Минюст США утвердил два пакета новых санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотя некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Перед этим вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.

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