"Северный поток-2": российское судно "Академик Черский" начало укладку труб в водах Дании

В водах Дании начало укладку труб для газопровода "Северный поток-2" российское судно "Академик Черский".

При этом баржа "Фортуна" также продолжает трубоукладку, сообщает пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — говорится в сообщении.

Перед этим "Академик Черский" несколько раз приближался к месту строительства трубопровода, однако затем уходил в российские воды.

Известно, что судно "Академик Черский" было заложено в 2007 году на верфи в Китае, достроено в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна — Jascon-18.

В 2015 году судно купили структуры "Газпрома" за $1 млрд и переименовали.

Ранее Минюст США утвердил два пакета новых санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотя некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Перед этим вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.